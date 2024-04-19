Регионы Урала оказались в тройке лидеров по числу отраженных кибератак

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Уральские регионы оказались в числе субъектов Российской Федерации, которые чаще других подвергаются различного рода кибератакам, сообщает пресс-служба ГК «Солар».
Только за первый квартал текущего года эксперты зарегистрировали 10 тысяч попыток атаковать критически важные объекты. В их числе — государственные предприятия, компании, работающие в сфере IT, а также банки и интернет-провайдеры.
На первом месте в антирейтинге с большим отрывом идет Москва — 40 тысяч зарегистрированных случаев. А на втором месте находятся регионы Поволжья, где зафиксировано около 30 тысяч хакерских атак.
В целом по РФ специалисты зафиксировали 119 тысяч атак за первый квартал 2024 года. Их число по сравнению с этим же периодом 2023 года выросло практически в два раза. И, как предупреждают, IT-специалисты, число киберпреступлений в будущем будет только возрастать.
ранее стало известно, что только в Екатеринбурге на защиту от кибератак было израсходовано 50 млн рублей.