Регионы Урала оказались в тройке лидеров по числу отраженных кибератак

В целом по РФ специалисты зафиксировали 119 тысяч атак за первый квартал 2024 года. Их число по сравнению с этим же периодом 2023 года выросло практически в два раза. И, как предупреждают, IT-специалисты, число киберпреступлений в будущем будет только возрастать.