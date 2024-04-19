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Регионы Урала оказались на третьем месте в РФ по числу кибератак

Регионы Урала оказались в тройке лидеров по числу отраженных кибератак

19 апреля 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney

Регионы Урала оказались на третьем месте в РФ по числу кибератак

Регионам Урала приходится отражать множество кибератак на госсектор, IT-компании, финансовые организации и другие важные структуры. Впереди — только Москва и регионы Поволжья.

Уральские регионы оказались в числе субъектов Российской Федерации, которые чаще других подвергаются различного рода кибератакам, сообщает пресс-служба ГК «Солар».

Только за первый квартал текущего года эксперты зарегистрировали 10 тысяч попыток атаковать критически важные объекты. В их числе — государственные предприятия, компании, работающие в сфере IT, а также банки и интернет-провайдеры.

На первом месте в антирейтинге с большим отрывом идет Москва — 40 тысяч зарегистрированных случаев. А на втором месте находятся регионы Поволжья, где зафиксировано около 30 тысяч хакерских атак.

В целом по РФ специалисты зафиксировали 119 тысяч атак за первый квартал 2024 года. Их число по сравнению с этим же периодом 2023 года выросло практически в два раза. И, как предупреждают, IT-специалисты, число киберпреступлений в будущем будет только возрастать.

ранее стало известно, что только в Екатеринбурге на защиту от кибератак было израсходовано 50 млн рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Свердловская область#Хакеры#Защита#Атаки#18+#Екатеринбург#Урал#Киберпреступления
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