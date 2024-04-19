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Published Сегодня, 09:28

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Рыбак нашел тело утонувшего мужчины в Каменске-Уральском

Рыбак нашел тело утонувшего мужчины в Каменске-Уральском

19 апреля 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney
В Каменске-Уральском рыбак 19 апреля нашел труп. Выяснилось, что это тело мужчины, который числился пропавшим с прошлого года.

Труп находился у берегов реки Исети, сообщается в сообществе «Инцидент №1 Каменск-Уральский».

Я подумал, что это какому-то рыбаку плохо стало. Подбежал, смотрю у него лицо все объедено, пальцы до костей обглоданы, живот сильно вздут, — рассказал рыбак.

Он сильно напугался и обратился в полицию. Прибывшие стражи порядка установили предварительно установили личность умершего — это мужчина, которого ищут с осени прошлого года.

Как сообщили в региональном СК, признаков криминальной смерти на теле мужчины не обнаружено. Тем не менее будет проведено исследование.

Ранее под окнами дома в Екатеринбурге был обнаружен труп подростка. Предварительная причина гибели — суицид.

Шеф полиции Екатеринбурга приехал к дому с трупом подростка
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Труп#Рыбак#Река Исеть#Лицо#18+#Екатеринбург#Инцидент
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