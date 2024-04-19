Рыбак нашел тело утонувшего мужчины в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Труп находился у берегов реки Исети, сообщается в сообществе «Инцидент №1 Каменск-Уральский».
Я подумал, что это какому-то рыбаку плохо стало. Подбежал, смотрю у него лицо все объедено, пальцы до костей обглоданы, живот сильно вздут, — рассказал рыбак.
Он сильно напугался и обратился в полицию. Прибывшие стражи порядка установили предварительно установили личность умершего — это мужчина, которого ищут с осени прошлого года.
Как сообщили в региональном СК, признаков криминальной смерти на теле мужчины не обнаружено. Тем не менее будет проведено исследование.
Ранее под окнами дома в Екатеринбурге был обнаружен труп подростка. Предварительная причина гибели — суицид.