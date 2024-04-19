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Updated Сегодня, 13:50

Самыми меткими стрелками в Нижнем Тагиле оказались педагоги

Самыми меткими стрелками в Нижнем Тагиле оказались педагоги

19 апреля 2024, 13:48
Фото: Школа №69 Нижнего Тагила
Команда школы № 69 Нижнего Тагила одержала победу в соревнованиях по пулевой стрельбе. Всего в ХI Спартакиаде среди организаций города приняли участие 65 человек.

В школу №69 приехали представители 12 организаций Нижнего Тагила. Участники заряжали винтовки, прицеливались и нажимали на курок.

В борьбу за меткость также вступили директор учебного заведения Оксана Свинохова и Аркадий Казаков, который трудится замдиректора по АХЧ. Именно они и стали победителями. Перед соревнованиями педагоги тренировались в тире вместе с опытным наставником.

По словам замдиректора, нет ничего плохого в том, что учителя учатся и умеют стрелять, потому что каждый должен быть готов защищать Родину.

Фото: Школа №69 Нижнего Тагила

Ранее стало известно, что три тагильских педагога представят Нижний Тагила в финале областного конкурса «Воспитать человека».

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#Учителя#Педагоги#Стрельба#Ружье#Екатеринбург#Тир
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