Самыми меткими стрелками в Нижнем Тагиле оказались педагоги

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В школу №69 приехали представители 12 организаций Нижнего Тагила. Участники заряжали винтовки, прицеливались и нажимали на курок.
В борьбу за меткость также вступили директор учебного заведения Оксана Свинохова и Аркадий Казаков, который трудится замдиректора по АХЧ. Именно они и стали победителями. Перед соревнованиями педагоги тренировались в тире вместе с опытным наставником.
По словам замдиректора, нет ничего плохого в том, что учителя учатся и умеют стрелять, потому что каждый должен быть готов защищать Родину.
Ранее стало известно, что три тагильских педагога представят Нижний Тагила в финале областного конкурса «Воспитать человека».