Скрывал лицо под капюшоном: в Екатеринбурге силовики задержали опытного мефедронщика

Силовикам задержанный рассказал «легенду» о том, что пакет с наркотиком он случайно нашел около подъезда и решил оставить его себе. Однако дальнейшее выяснение биографии мужчины прояснило ситуацию: ранее он дважды привлекался за незаконный оборот наркотиков. Он отсидел в 2015 году, а второй приговор получил всего лишь месяц назад, в марте 2024 года. Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ.