Скрывал лицо под капюшоном: в Екатеринбурге силовики задержали опытного мефедронщика

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Наркомана с «солидным» прошлым задержали сотрудники полиции в Екатеринбурге. В районе Уралмаша внимание правоохранителей привлек мужчина, который вел себя нервно. При личном досмотре у него изъяли сверток с сильнодействующим синтетическим наркотиком мефедроном, сообщает УМВД Свердловской области.
Силовикам задержанный рассказал «легенду» о том, что пакет с наркотиком он случайно нашел около подъезда и решил оставить его себе. Однако дальнейшее выяснение биографии мужчины прояснило ситуацию: ранее он дважды привлекался за незаконный оборот наркотиков. Он отсидел в 2015 году, а второй приговор получил всего лишь месяц назад, в марте 2024 года. Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ.
Теперь в копилке у задержанного жителя Екатеринбурга появится третье уголовное дело.
Ранее в столице Среднего Урала с мефедроном в кармане попался местный житель, не имеющий судимостей.