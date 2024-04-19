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В Екатеринбурге полиция задержала любителя дурмана, прятавшегося под капюшоном

Скрывал лицо под капюшоном: в Екатеринбурге силовики задержали опытного мефедронщика

19 апреля 2024, 08:37
Фото: УМВД Свердловской области

В Екатеринбурге полиция задержала любителя дурмана, прятавшегося под капюшоном

На Уралмаше в Екатеринбурге сотрудники полиции поймали мужчин, который нервничал и прятал лицо под капюшоном. При досмотре у него нашли семь граммов мефедрона.

Наркомана с «солидным» прошлым задержали сотрудники полиции в Екатеринбурге. В районе Уралмаша внимание правоохранителей привлек мужчина, который вел себя нервно. При личном досмотре у него изъяли сверток с сильнодействующим синтетическим наркотиком мефедроном, сообщает УМВД Свердловской области.

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Силовикам задержанный рассказал «легенду» о том, что пакет с наркотиком он случайно нашел около подъезда и решил оставить его себе. Однако дальнейшее выяснение биографии мужчины прояснило ситуацию: ранее он дважды привлекался за незаконный оборот наркотиков. Он отсидел в 2015 году, а второй приговор получил всего лишь месяц назад, в марте 2024 года. Суд назначил ему 10 месяцев исправительных работ.

Фото: УМВД Свердловской области

Теперь в копилке у задержанного жителя Екатеринбурга появится третье уголовное дело.

Ранее в столице Среднего Урала с мефедроном в кармане попался местный житель, не имеющий судимостей.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Задержание#Наркотики#18+#Екатеринбург
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