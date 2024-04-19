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Сотрудники МЧС из Екатеринбурга во время паводка спасли курганца с тремя собаками

Сотрудники МЧС из Екатеринбурга во время паводка спасли курганца с тремя собаками

19 апреля 2024, 06:54
Фото: 1MI
В Кургане представители МЧС из Екатеринбурга спасли мужчину с тремя собаками из зоны паводка.

Мужчина не мог самостоятельно выбраться, тогда на помощь ему пришли спасатели, отметили в пресс-службе ведомства. Спасательную операцию провели сотрудники МЧС, прибывшие специально для помощи из уральской столицы.

Хозяина и питомцев вместе с его собаками отвезли в безопасное место.

Напомним, что 15 апреля трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган стала небезопасной из-за риска подтопления. Поэтому водителей попросили быть осторожнее и, по возможности, объезжать Курганскую область.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Паводок#Спасение#Собаки#Курган#18+#Екатеринбург#МЧС
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