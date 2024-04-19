Сотрудники МЧС из Екатеринбурга во время паводка спасли курганца с тремя собаками

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Мужчина не мог самостоятельно выбраться, тогда на помощь ему пришли спасатели, отметили в пресс-службе ведомства. Спасательную операцию провели сотрудники МЧС, прибывшие специально для помощи из уральской столицы.
Хозяина и питомцев вместе с его собаками отвезли в безопасное место.
Напомним, что 15 апреля трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган стала небезопасной из-за риска подтопления. Поэтому водителей попросили быть осторожнее и, по возможности, объезжать Курганскую область.