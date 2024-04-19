Свердловский депутат подглядывал за девушками и попал в тюрьму

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Известно, что депутат установил в туалете экшн-камеру. Через нее он подсматривал за девушками. Сам он утверждает, что планировал найти предателя, который якобы продавал закрытую информацию о фирме, сообщает региональная прокуратура.
В итоге депутат получил 10,5 лет тюрьмы. Также ему назначили штраф — пять миллионов. К тому же он больше не может занимать должности в госорганах на протяжении десяти лет.
Кроме подглядываний о Мерзлякове известно, что с 2019 по 2021 год он три раза брал большие взятки. Задержали его два года назад.
Ранее сообщалось, что свердловский таможенник заплатит штраф в шесть раз больше полученной взятки.