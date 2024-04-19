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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Депутат из Свердловской области подглядывал за девушками и оказался в тюрьме

Свердловский депутат подглядывал за девушками и попал в тюрьму

19 апреля 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney

Депутат из Свердловской области подглядывал за девушками и оказался в тюрьме

В Свердловской области экс-парламентарий, глава МУП «Энергосервис» Андрей Мерзляков, отправлен в тюрьму.

Известно, что депутат установил в туалете экшн-камеру. Через нее он подсматривал за девушками. Сам он утверждает, что планировал найти предателя, который якобы продавал закрытую информацию о фирме, сообщает региональная прокуратура.

В итоге депутат получил 10,5 лет тюрьмы. Также ему назначили штраф — пять миллионов. К тому же он больше не может занимать должности в госорганах на протяжении десяти лет.

Кроме подглядываний о Мерзлякове известно, что с 2019 по 2021 год он три раза брал большие взятки. Задержали его два года назад.

Ранее сообщалось, что свердловский таможенник заплатит штраф в шесть раз больше полученной взятки.

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