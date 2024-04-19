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Updated Сегодня, 12:40

Тагильчанин признан лучшим боксером турнира на Всероссийских соревнованиях

Тагильчанин признан лучшим боксером турнира на Всероссийских соревнованиях

19 апреля 2024, 12:38
Фото: Спортивная школа «Тагилстрой»
Алексей Кузин из Нижнего Тагила стал победителем Всероссийских соревнований по боксу и признан «Лучшим боксером турнира».

Почти 100 спортсменов со всей России съехались в Челябинскую область, чтобы поучаствовать в 54 Всероссийских соревнованиях. На ринг выходили как мужчины, так и женщины.

Первое место смог завоевать Алексей Кузин из Нижнего Тагила, который тренируется в спортшколе «Тагилстрой». Он выступал в весовой категории до 71 килограмма. Кроме того, он получил спецприз «Лучший боксер турнира».

Фото: Спортивная школа «Тагилстрой»

Ранее Алексей Кузин также стал обладателем золотой медали, одержав победу на Первенстве УрФО по боксу.

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