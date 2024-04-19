Тагильчанин признан лучшим боксером турнира на Всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Почти 100 спортсменов со всей России съехались в Челябинскую область, чтобы поучаствовать в 54 Всероссийских соревнованиях. На ринг выходили как мужчины, так и женщины.
Первое место смог завоевать Алексей Кузин из Нижнего Тагила, который тренируется в спортшколе «Тагилстрой». Он выступал в весовой категории до 71 килограмма. Кроме того, он получил спецприз «Лучший боксер турнира».
Ранее Алексей Кузин также стал обладателем золотой медали, одержав победу на Первенстве УрФО по боксу.