Тагильские спортсмены завоевали четыре медали на соревнованиях по стендовой стрельбе

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Тагильские стрелки продемонстрировали хорошую подготовку на важном региональном турнире. На областных соревнованиях по стендовой стрельбе среди юношей и девушек, юниоров и юниорок они завоевали медали разного достоинства. Одновременно в Каменске-Уральском также проходил Кубок Свердловской области, сообщает СШОР «Аист» в соцсетях.
В победной копилке тагильчан — четыре медали. Золото и серебро завоевала Александра Лемницкая. Золотую медаль она получила на областных соревнованиях среди девушек и юниорок (дисциплины СКИТ 100 и СКИТ 125), а серебро — на Кубке региона (СКИТ 125).
Гордей Сусленков выиграл областные старты в тех же дисциплинах, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Бронзовым призером стал Александр Бондарев.
Тренируются юные тагильские стрелки под руководством Юрия Макеева и Олега Журавлева.
Ранее дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали 14 путевок на первенство Уральского федерального округа.