Тагильские спортсмены завоевали четыре медали на соревнованиях по стендовой стрельбе

Тагильские стрелки продемонстрировали хорошую подготовку на важном региональном турнире. На областных соревнованиях по стендовой стрельбе среди юношей и девушек, юниоров и юниорок они завоевали медали разного достоинства. Одновременно в Каменске-Уральском также проходил Кубок Свердловской области, сообщает СШОР «Аист» в соцсетях.