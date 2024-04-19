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Тагильчане достойно выступили на областных соревнованиях по стендовой стрельбе

Тагильские спортсмены завоевали четыре медали на соревнованиях по стендовой стрельбе

19 апреля 2024, 12:43
Фото: СШОР «Аист»

Тагильчане достойно выступили на областных соревнованиях по стендовой стрельбе

Два золота, серебро и бронза оказались в копилке спортсменов из Нижнего Тагила по итогам региональных соревнований по стендовой стрельбе в Каменске-Уральском.

Тагильские стрелки продемонстрировали хорошую подготовку на важном региональном турнире. На областных соревнованиях по стендовой стрельбе среди юношей и девушек, юниоров и юниорок они завоевали медали разного достоинства. Одновременно в Каменске-Уральском также проходил Кубок Свердловской области, сообщает СШОР «Аист» в соцсетях.

Фото: СШОР «Аист»

В победной копилке тагильчан — четыре медали. Золото и серебро завоевала Александра Лемницкая. Золотую медаль она получила на областных соревнованиях среди девушек и юниорок (дисциплины СКИТ 100 и СКИТ 125), а серебро — на Кубке региона (СКИТ 125).

Гордей Сусленков выиграл областные старты в тех же дисциплинах, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета. Бронзовым призером стал Александр Бондарев.

Тренируются юные тагильские стрелки под руководством Юрия Макеева и Олега Журавлева.

Ранее дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали 14 путевок на первенство Уральского федерального округа.

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