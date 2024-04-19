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Охотник убил человека вместо медведя в Верхотурье

Услышал рычание: житель Верхотурья убил человека вместо медверя и избежал тюрьмы

19 апреля 2024, 07:31
Фото: 1MI

Охотник убил человека вместо медведя в Верхотурье

В Верхотурье охотник перепутал человека с медведем и убил его. Известно, что мужчина со своим сыном плыл на лодке по Лобве. Было ночное время. Охотник услышал рычание, решил, что это медведь, и выстрелил.

Помимо рычания, он видел движение в кустах. Будучи уверенным, что это медведь, он выстрелил из ружья. Однако это было не дикое животное, а человек. Мужчина сразу же скончался.

Обвинили стрелявшего мужчину в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили исправительные работы на полтора года. Также 5% своей ежемесячной зарплаты он должен будет отдавать в пользу государства. В пользу родственников убитого с него взыскано полтора миллиона рублей.

Напомним, что недавно другой охотник подстрелил друга вместо лося в лесу под Екатеринбургом. Пострадавший сперва выжил, его госпитализировали. Однако в больнице он скончался.

Охотникам Свердловской области станет легче получать разрешения
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