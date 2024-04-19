Услышал рычание: житель Верхотурья убил человека вместо медверя и избежал тюрьмы

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Помимо рычания, он видел движение в кустах. Будучи уверенным, что это медведь, он выстрелил из ружья. Однако это было не дикое животное, а человек. Мужчина сразу же скончался.
Обвинили стрелявшего мужчину в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили исправительные работы на полтора года. Также 5% своей ежемесячной зарплаты он должен будет отдавать в пользу государства. В пользу родственников убитого с него взыскано полтора миллиона рублей.
Напомним, что недавно другой охотник подстрелил друга вместо лося в лесу под Екатеринбургом. Пострадавший сперва выжил, его госпитализировали. Однако в больнице он скончался.