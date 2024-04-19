Услышал рычание: житель Верхотурья убил человека вместо медверя и избежал тюрьмы

Охотник убил человека вместо медведя в Верхотурье

В Верхотурье охотник перепутал человека с медведем и убил его. Известно, что мужчина со своим сыном плыл на лодке по Лобве. Было ночное время. Охотник услышал рычание, решил, что это медведь, и выстрелил.