В аэропорту «Кольцово» задерживают два рейса Екатеринбург-Москва

Рейс «Уральских авиалиний» до Москвы, который должен по расписанию вылететь в 20.30, задерживается на 30 минут, а рейс «Аэрофлота» (вылет по расписанию в 21.20) задерживается на 40 минут. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта «Кольцово».