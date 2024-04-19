tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В аэропорту Екатеринбурга задерживают два рейса до Москвы

В аэропорту «Кольцово» задерживают два рейса Екатеринбург-Москва

19 апреля 2024, 16:19
Фото: tagilcity.ru

В аэропорту Екатеринбурга задерживают два рейса до Москвы

Два рейса Екатеринбург-Москва задерживаются в аэропорту «Кольцово». В Москве ранее синоптики предупреждали о сильном штормовом ветре.

Рейс «Уральских авиалиний» до Москвы, который должен по расписанию вылететь в 20.30, задерживается на 30 минут, а рейс «Аэрофлота» (вылет по расписанию в 21.20) задерживается на 40 минут. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта «Кольцово».

В Москве вечером, 19 апреля, порывы ветра достигают 19 м/с, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Зафиксировано падение нескольких деревьев.

Ранее синоптики спрогнозировали приход на территорию Центральной России балканского шторма «Гори», его мощность оценивается в 9 баллов.

Как сообщает ТК «Звезда», в некоторых районах Москвы уже зафиксированы повреждения крыш и домов. В частности, часть кровли снесло на павильоне метро «Дубровка». В Хамовниках пострадала крыша жилого дома.

Ранее синоптики пообещали приход в Свердловскую область аномальной жары.

Сносит крыши, топит отели: туристы из Екатеринбурга пережили шторм в Дубае
Узнать подробнее
Читайте также:
Туристы из Екатеринбурга застряли в Дубае без еды и жильяВ Москву и Петербург придет настоящая зимаОстались без ночлега: туристы из Екатеринбурга не могут вылететь из Дубая после ливня
#Дарья Бобровицкая#Общество#Москва#Погода#Аэропорт «Кольцово»#Рейсы#Шторм#Задержка вылета#Екатеринбург
Подпишитесь
Шаровидные деревья и памятник: тагильчане хотят благоустроить сквер Строителей
17 апреля, 05:04
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
17 апреля, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
Вчера, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
Вчера, 03:48
«Как в лотерею играешь»: вторую неделю подряд дорожает бензин в Свердловской области
Вчера, 13:13
Яйца снова начали дорожать к Пасхе в Свердловской области
Вчера, 11:59
"