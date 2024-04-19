В аэропорту «Кольцово» задерживают два рейса Екатеринбург-Москва

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Рейс «Уральских авиалиний» до Москвы, который должен по расписанию вылететь в 20.30, задерживается на 30 минут, а рейс «Аэрофлота» (вылет по расписанию в 21.20) задерживается на 40 минут. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта «Кольцово».
В Москве вечером, 19 апреля, порывы ветра достигают 19 м/с, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Зафиксировано падение нескольких деревьев.
Ранее синоптики спрогнозировали приход на территорию Центральной России балканского шторма «Гори», его мощность оценивается в 9 баллов.
Как сообщает ТК «Звезда», в некоторых районах Москвы уже зафиксированы повреждения крыш и домов. В частности, часть кровли снесло на павильоне метро «Дубровка». В Хамовниках пострадала крыша жилого дома.
Ранее синоптики пообещали приход в Свердловскую область аномальной жары.