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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Самый жаркий день за 29 лет ожидается в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 30-градусная жара сменится снегом

19 апреля 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney

Самый жаркий день за 29 лет ожидается в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прогнозируется, что 19 апреля станет самым жарким за последние 25 лет.

Последний раз рекорд был зафиксирован в 1995 году. Тогда температура достигла отметки в 28,8 градуса. Теперь же ожидается, что столбики термометров поднимутся до 30 градусов.

В целом по Свердловской области такая температура может наблюдаться 20 апреля, рассказал синоптик Алексей Пулин.

При этом такое сильное потепление вскоре сменится снегом и дождем. Так, например, 21, 22 и 24 апреля в Екатеринбурге прогнозируются дожди. При этом в первые две даты будет стоять еще жаркая погода с температурой до +20 градусов, а вот 24 апреля уже похолодает до +9 градусов.

Снег синоптики прогнозируют 25,26 и 27 апреля. Ночью ожидаются заморозки до -4 градусов, а в дневное время температура не превысит +7 градусов.

Напомним, в Свердловской области в целом прогнозировалось, что в предстоящие выходные будет жарко. Но затем придут дожди.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Потепление#Погода#Прогноз#Природа#Екатеринбург
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