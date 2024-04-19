В Екатеринбурге 30-градусная жара сменится снегом

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Последний раз рекорд был зафиксирован в 1995 году. Тогда температура достигла отметки в 28,8 градуса. Теперь же ожидается, что столбики термометров поднимутся до 30 градусов.
В целом по Свердловской области такая температура может наблюдаться 20 апреля, рассказал синоптик Алексей Пулин.
При этом такое сильное потепление вскоре сменится снегом и дождем. Так, например, 21, 22 и 24 апреля в Екатеринбурге прогнозируются дожди. При этом в первые две даты будет стоять еще жаркая погода с температурой до +20 градусов, а вот 24 апреля уже похолодает до +9 градусов.
Снег синоптики прогнозируют 25,26 и 27 апреля. Ночью ожидаются заморозки до -4 градусов, а в дневное время температура не превысит +7 градусов.
Напомним, в Свердловской области в целом прогнозировалось, что в предстоящие выходные будет жарко. Но затем придут дожди.