В Екатеринбурге 30-градусная жара сменится снегом

При этом такое сильное потепление вскоре сменится снегом и дождем. Так, например, 21, 22 и 24 апреля в Екатеринбурге прогнозируются дожди. При этом в первые две даты будет стоять еще жаркая погода с температурой до +20 градусов, а вот 24 апреля уже похолодает до +9 градусов.