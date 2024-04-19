В Екатеринбурге задержанный наркокурьер спрятал сверток с порошком в трусы

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Транспортные полицейские поймали на станции Екатеринбург-Пассажирский наркокурьера с большой партией мефедрона. Часть свертков он прятал в трусах, сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.
30-летний житель Екатеринбурга был доставлен в дежурную часть, где полицейские провели личный досмотр. Всего при себе он имел около 20 свертков, обернутых в изоленту.
Далее оперативники отправились в квартиру наркокурьера, где обнаружили еще 85 упаковок синтетического наркотика — их он прятал в подушке и ванной. Кроме того, при обыске полицейские изъяли электронные весы, на которых мужчина взвешивал наркотик, а также несколько рулонов изоленты.
Всего в общей сложности уралец хранил 120 граммов запрещенного вещества.
Ранее в Екатеринбурге правоохранители поймали опытного мефедронщика в капюшоне.