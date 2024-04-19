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В Екатеринбурге закладчик при задержании спрятал сверток с наркотиками в трусы

В Екатеринбурге задержанный наркокурьер спрятал сверток с порошком в трусы

19 апреля 2024, 10:43
Фото: ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский

В Екатеринбурге закладчик при задержании спрятал сверток с наркотиками в трусы

Полиция в Екатеринбурге поймала 30-летнего местного жителя с наркотиками в трусах. Еще большую партию наркодилер прятал у себя дома в подушке.

Транспортные полицейские поймали на станции Екатеринбург-Пассажирский наркокурьера с большой партией мефедрона. Часть свертков он прятал в трусах, сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

30-летний житель Екатеринбурга был доставлен в дежурную часть, где полицейские провели личный досмотр. Всего при себе он имел около 20 свертков, обернутых в изоленту.

Фото: ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский

Далее оперативники отправились в квартиру наркокурьера, где обнаружили еще 85 упаковок синтетического наркотика — их он прятал в подушке и ванной. Кроме того, при обыске полицейские изъяли электронные весы, на которых мужчина взвешивал наркотик, а также несколько рулонов изоленты.

Всего в общей сложности уралец хранил 120 граммов запрещенного вещества.

Ранее в Екатеринбурге правоохранители поймали опытного мефедронщика в капюшоне.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Задержание#Наркотики#18+#Екатеринбург#Транспортная полиция#Мефедрон
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