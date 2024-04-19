В Екатеринбурге задержанный наркокурьер спрятал сверток с порошком в трусы

Далее оперативники отправились в квартиру наркокурьера, где обнаружили еще 85 упаковок синтетического наркотика — их он прятал в подушке и ванной. Кроме того, при обыске полицейские изъяли электронные весы, на которых мужчина взвешивал наркотик, а также несколько рулонов изоленты.