В Кушве девочка со сломанной ногой получит 800 тысяч от обидчика за моральный вред

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В Кушве суд поставил точку в деле о взыскании морального ущерба с родителей 12-летнего школьника, который тяжело травмировал девочку на детской площадке. Пострадавшая получит 800 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
Несчастный случай произошел в сентябре 2023 года. Подростки играли в догонялки, в итоге мальчик спрыгнул вниз с «корабля» на девочку 2016 года, которая находилась внизу. Он приземлился на ногу ребенка, в итоге она получила закрытый перелом со смещением. Пострадавшую девочку в тот же день госпитализировали, она проходила лечение в ДГКБ №9 Екатеринбурга и перенесла две операции на ноге.
После многочисленных обследований медики пришли к выводу, что здоровью ребенка нанесен тяжкий вред. Это вывод подтвержден экспертом. Привлечь подростка к уголовной ответственности по причине возраста было невозможно, поэтому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с родителей подростка.
Решение суда пока не вступило в силу.
Ранее детский сад в Екатеринбурге выплатил 48 тысяч рублей родителям девочки, которую воспитательница забыла на улице после дневной прогулки.