В Кушве девочка со сломанной ногой получит 800 тысяч от обидчика за моральный вред

Несчастный случай произошел в сентябре 2023 года. Подростки играли в догонялки, в итоге мальчик спрыгнул вниз с «корабля» на девочку 2016 года, которая находилась внизу. Он приземлился на ногу ребенка, в итоге она получила закрытый перелом со смещением. Пострадавшую девочку в тот же день госпитализировали, она проходила лечение в ДГКБ №9 Екатеринбурга и перенесла две операции на ноге.