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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Кушве девочке со сломанной ногой выплатят 800 тысяч рублей за моральный ущерб

В Кушве девочка со сломанной ногой получит 800 тысяч от обидчика за моральный вред

19 апреля 2024, 15:07
Фото: 1MI

В Кушве девочке со сломанной ногой выплатят 800 тысяч рублей за моральный ущерб

В Кушве подросток спрыгнул с горки на девочку и сломал ей ногу. Теперь семье мальчика придется выплатить пострадавшей 800 тысяч рублей.

В Кушве суд поставил точку в деле о взыскании морального ущерба с родителей 12-летнего школьника, который тяжело травмировал девочку на детской площадке. Пострадавшая получит 800 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

Несчастный случай произошел в сентябре 2023 года. Подростки играли в догонялки, в итоге мальчик спрыгнул вниз с «корабля» на девочку 2016 года, которая находилась внизу. Он приземлился на ногу ребенка, в итоге она получила закрытый перелом со смещением. Пострадавшую девочку в тот же день госпитализировали, она проходила лечение в ДГКБ №9 Екатеринбурга и перенесла две операции на ноге.

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После многочисленных обследований медики пришли к выводу, что здоровью ребенка нанесен тяжкий вред. Это вывод подтвержден экспертом. Привлечь подростка к уголовной ответственности по причине возраста было невозможно, поэтому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с родителей подростка.

Решение суда пока не вступило в силу.

Ранее детский сад в Екатеринбурге выплатил 48 тысяч рублей родителям девочки, которую воспитательница забыла на улице после дневной прогулки.

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