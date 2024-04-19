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В Нижнем Тагиле фургон сбил 86-летнюю пенсионерку

В Нижнем Тагиле фургон сбил 86-летнюю пенсионерку

19 апреля 2024, 05:42
Фото: 1MI
Грузовая «ГАЗель» сбила 86-летнюю женщину. Инцидент случился 18 апреля на углу улиц Ленина-Пархоменко.

53-летний водитель припарковался у «Монетки», чтобы разгрузить машину. Когда он стал отъезжать, сдавая назад, то не увидел, что по тротуару шла женщина. Она в результате получила перелом шейки бедра и была госпитализирована, пишет ИА «Все Новости».

В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что по данному факту уже начата проверка.

Фото: ИА «Все Новости»

Напомним, ранее подросток за рулем автомобиля устроил ДТП в Екатеринбурге. Он влетел в другую машину, за рулем которой находился участковый.

Скончался педагог УрФУ в Екатеринбурге. Неделю назад он ехал на велосипеде и был сбит
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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Пенсионер#Водитель#18+#Екатеринбург
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