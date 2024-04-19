В Нижнем Тагиле фургон сбил 86-летнюю пенсионерку

53-летний водитель припарковался у «Монетки», чтобы разгрузить машину. Когда он стал отъезжать, сдавая назад, то не увидел, что по тротуару шла женщина. Она в результате получила перелом шейки бедра и была госпитализирована, пишет ИА «Все Новости».