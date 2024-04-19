В Нижнем Тагиле фургон сбил 86-летнюю пенсионерку

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
53-летний водитель припарковался у «Монетки», чтобы разгрузить машину. Когда он стал отъезжать, сдавая назад, то не увидел, что по тротуару шла женщина. Она в результате получила перелом шейки бедра и была госпитализирована, пишет ИА «Все Новости».
В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что по данному факту уже начата проверка.
Напомним, ранее подросток за рулем автомобиля устроил ДТП в Екатеринбурге. Он влетел в другую машину, за рулем которой находился участковый.