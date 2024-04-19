В Первоуральске 22-летняя девушка без прав влетела в дерево на арендованном авто

Покататься на машине ей разрешил 18-летний приятель, который и арендовал автомобиль. В итоге водитель съехала с дороги вправо, превысив скорость и не справившись в итоге с управлением. Позднее юноша и девушка обратились в одну из больниц Первоуральска с травмами.