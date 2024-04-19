В Первоуральске 22-летняя девушка без прав влетела в дерево на арендованном авто

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Обстоятельства дорожной аварии с участием арендованной машины устанавливают автоинспекторы в Первоуральске. 22-летняя девушка-водитель, которая не имеет водительских прав, села за руль Kia Sportage и в итоге влетела в забор и дерево, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
Покататься на машине ей разрешил 18-летний приятель, который и арендовал автомобиль. В итоге водитель съехала с дороги вправо, превысив скорость и не справившись в итоге с управлением. Позднее юноша и девушка обратились в одну из больниц Первоуральска с травмами.
На обоих участников аварии составили протоколы об административном правонарушении.
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