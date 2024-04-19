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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Первоуральске в ДТП на арендованном авто попала 22-летняя девушка без прав

В Первоуральске 22-летняя девушка без прав влетела в дерево на арендованном авто

19 апреля 2024, 13:27
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Первоуральске в ДТП на арендованном авто попала 22-летняя девушка без прав

В Первоуральске 18-летний юноша арендовал автомобиль и дал покататься 22-летней знакомой, однако она с управлением не справилась и въехала прямиком в дерево.

Обстоятельства дорожной аварии с участием арендованной машины устанавливают автоинспекторы в Первоуральске. 22-летняя девушка-водитель, которая не имеет водительских прав, села за руль Kia Sportage и в итоге влетела в забор и дерево, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Покататься на машине ей разрешил 18-летний приятель, который и арендовал автомобиль. В итоге водитель съехала с дороги вправо, превысив скорость и не справившись в итоге с управлением. Позднее юноша и девушка обратились в одну из больниц Первоуральска с травмами.

На обоих участников аварии составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее в Екатеринбурге в ДТП попал десантник Евгений Тетерин, осужденный за взяточничество.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Первоуральск#ДТП#Административная ответственность#Травмы#Превышение скорости#18+#Екатеринбург
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