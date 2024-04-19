В Ревде водитель уснул за рулем и влетел в машину с девочкой-подростком

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Известно, что 45-летний автомобилист на иномарке Mitsubishi уснул за рулем, выехал на встречку и врезался в другую машину. За рулем находился 37-летний водитель.
Пострадала 13-летняя пассажирка машины, ехавшей по своей полосе. Ее отвезли в больницу, рассказали в региональном МВД. Школьница сидела на переднем сидении, она была пристегнута. Ее отец, который был за рулем, не пострадал.
В авто Mitsubishi водитель был один, он тоже не пострадал в ДТП. Оба водителя были трезвы.
Водитель-виновник уснул за рулем, потому что уставший ехал домой с дежурства, на котором находился сутки. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на Кольцовском тракте машина улетела в кювет и перевернулась из-за лопнувшего колеса.