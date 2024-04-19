Выплаты классным руководителям увеличены в городах Свердловской области

Их увеличат классным учителям в муниципалитетах, где проживает менее ста тысяч граждан. Также на средства могут претендовать кураторы студенческих групп. Вместо пяти тысяч преподаватели начнут получать десять. Большую оплату труда начнут получать порядка 17 тысяч учителей.