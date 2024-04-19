Выплаты классным руководителям увеличены в городах Свердловской области

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Выплаты возрастут вдвое. Речь идет о ежемесячных выплатах.
Их увеличат классным учителям в муниципалитетах, где проживает менее ста тысяч граждан. Также на средства могут претендовать кураторы студенческих групп. Вместо пяти тысяч преподаватели начнут получать десять. Большую оплату труда начнут получать порядка 17 тысяч учителей.
В области есть 68 муниципалитетов с населением менее ста тысяч граждан. Прочие привычные надбавки для всех этих учителей будут сохранены, пишет департамент информполитики.
Ранее сообщалось, что земским работникам культуры будут платить в России миллион рублей.