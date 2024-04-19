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Выплаты классным руководителям увеличены в городах Свердловской области

Выплаты классным руководителям увеличены в городах Свердловской области

19 апреля 2024, 08:52
Фото: 1MI
В некоторых городах Свердловской области увеличат выплаты классным педагогам.

Решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Выплаты возрастут вдвое. Речь идет о ежемесячных выплатах.

Их увеличат классным учителям в муниципалитетах, где проживает менее ста тысяч граждан. Также на средства могут претендовать кураторы студенческих групп. Вместо пяти тысяч преподаватели начнут получать десять. Большую оплату труда начнут получать порядка 17 тысяч учителей.

В области есть 68 муниципалитетов с населением менее ста тысяч граждан. Прочие привычные надбавки для всех этих учителей будут сохранены, пишет департамент информполитики.

Ранее сообщалось, что земским работникам культуры будут платить в России миллион рублей.

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#Дарья Сорокина#Экономика#Свердловская область#Учителя#Евгений Куйвашев#Население#Оплата#Регион#Школы#Выплаты#Оплата труда#Екатеринбург#Города#Классные руководители
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