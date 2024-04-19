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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Свердловской области подорожали яйца и сахар

Яйца взлетели в цене в Свердловской области

19 апреля 2024, 09:16
Фото: 1MI

В Свердловской области подорожали яйца и сахар

Ряд продуктов питания подорожал в Свердловской области. За неделю возросли цены на ряд овощей и фруктов, а также на сахар и яйца.

На 4,6% подорожала свекла, пишет Свердловскстат. На 3% стала дороже морковка. На 2 рубля подорожали яблоки и бананы. Подешевление отмечено для картофеля, лука и помидоров.

Сахар подорожал на 1,5% и стоит порядка 74 рублей. Яйца стоят примерно 120 рублей. При этом ранее ФАС запретила производителям и супермаркетам устанавливать большие цены на товары, которые были бы ничем не обоснованы.

Также ранее сообщалось, что яйца дорожают в связи с приближающейся пасхой.

Яйца снова начали дорожать в Свердловской области
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#Дарья Сорокина#Экономика#Цены#Свердловская область#Овощи#Помидоры#ФАС#Фрукты#Картофель#Продукты питания#Яйца#Сахар#Лук#Екатеринбург#Морковь#Яблоки#Бананы
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