Яйца взлетели в цене в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
На 4,6% подорожала свекла, пишет Свердловскстат. На 3% стала дороже морковка. На 2 рубля подорожали яблоки и бананы. Подешевление отмечено для картофеля, лука и помидоров.
Сахар подорожал на 1,5% и стоит порядка 74 рублей. Яйца стоят примерно 120 рублей. При этом ранее ФАС запретила производителям и супермаркетам устанавливать большие цены на товары, которые были бы ничем не обоснованы.
Также ранее сообщалось, что яйца дорожают в связи с приближающейся пасхой.