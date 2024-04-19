Юные тагильчане блеснули вокальными данными на конкурсе Top Music в Москве

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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Updated Сегодня, 10:14
Тагильские артисты, воспитанники ГДДЮТ, успешно выступили в финале международного конкурса-премии Top Music в Москве, сообщает медиацентр учреждения допобразования.
Анастасия Мордвова (категория 10-12 лет) стала лауреатом первой степени с композицией «Новый день». Игорь Кузнецов среди исполнителей 16-18 лет получил диплом лауреата второй степени за песню «Как быть». Помимо дипломов тагильчане стали обладателями сертификатов на 10 тысяч рублей. Деньги они могут потратить на услуги кинопродюсерского центра Skey-Film. Занимаются ребята под руководством педагога Сергея Волкова.
Top Music — ежегодный международный музыкальный конкурс для молодых исполнителей, который проходит в разных городах, а его финал традиционно проходит в Москве.
Ранее юные тагильчане завоевали Гран-при на престижном фестивале «КИТ».