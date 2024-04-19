Юные тагильчане блеснули вокальными данными на конкурсе Top Music в Москве

Анастасия Мордвова (категория 10-12 лет) стала лауреатом первой степени с композицией «Новый день». Игорь Кузнецов среди исполнителей 16-18 лет получил диплом лауреата второй степени за песню «Как быть». Помимо дипломов тагильчане стали обладателями сертификатов на 10 тысяч рублей. Деньги они могут потратить на услуги кинопродюсерского центра Skey-Film. Занимаются ребята под руководством педагога Сергея Волкова.