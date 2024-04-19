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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

Житель Вагонки ночью пытался обокрасть пункт Wildberries в Нижнем Тагиле

Житель Вагонки ночью пытался обокрасть пункт Wildberries в Нижнем Тагиле

19 апреля 2024, 11:03
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле ночью житель Вагонки попытался ограбить пункт Wildberries. Он был задержан по горячим следам.

Ограбление произошло в ночь с 17 на 18 апреля. Тогда тагильчанин разбил стеклопакет и проник на ПВЗ на улице Юности, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Свидетели событий рассказали, что ночью услышали грохот — их окна выходят прямо на пункт выдачи заказов. Выглянув в окно, тагильчане увидели, что в внутри ПВЗ копошится мужчина. Сперва они подумали, что это наркоман, который ищет закладку. Понаблюдав за ним, стало понятно, что это грабитель.

В полиции сообщили, что совершить ограбление злоумышленник не успел, так как мимо проезжал экипаж ДПС. Мужчину задержали и отвезли в полицию. Задержанным оказался 50-летний мужчина. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что двое молодых людей ворвались в салон связи в Екатеринбурге и украли гаджеты.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Проверка#Свердловская область#Полиция#Криминал#Кража#Свидетели#Задержание#18+#Екатеринбург#Wildberries
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