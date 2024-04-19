Житель Вагонки ночью пытался обокрасть пункт Wildberries в Нижнем Тагиле

Свидетели событий рассказали, что ночью услышали грохот — их окна выходят прямо на пункт выдачи заказов. Выглянув в окно, тагильчане увидели, что в внутри ПВЗ копошится мужчина. Сперва они подумали, что это наркоман, который ищет закладку. Понаблюдав за ним, стало понятно, что это грабитель.