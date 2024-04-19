Житель Вагонки ночью пытался обокрасть пункт Wildberries в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Ограбление произошло в ночь с 17 на 18 апреля. Тогда тагильчанин разбил стеклопакет и проник на ПВЗ на улице Юности, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Свидетели событий рассказали, что ночью услышали грохот — их окна выходят прямо на пункт выдачи заказов. Выглянув в окно, тагильчане увидели, что в внутри ПВЗ копошится мужчина. Сперва они подумали, что это наркоман, который ищет закладку. Понаблюдав за ним, стало понятно, что это грабитель.
В полиции сообщили, что совершить ограбление злоумышленник не успел, так как мимо проезжал экипаж ДПС. Мужчину задержали и отвезли в полицию. Задержанным оказался 50-летний мужчина. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что двое молодых людей ворвались в салон связи в Екатеринбурге и украли гаджеты.