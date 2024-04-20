Аномальная жара накрыла Екатеринбург и выгнала горожан на пляжи

Жарче всего сегодня было в Тугулыме и Туринске Свердловской области, где воздух прогрелся до +29,6. В Нижнем Тагиле зафиксировали температуру +27,2 градуса. На севере области между тем погода не радует: в Североуральске и Ивделе было почти прохладно, столбик термометр не поднимался выше +5 градусов.