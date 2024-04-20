Аномальная жара накрыла Екатеринбург и выгнала горожан на пляжи

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Екатеринбурге и Свердловской области установилась по-настоящему летняя погода. В 14 часов в субботу, 20 апреля, в столице Урала была зарегистрирована температура окружающего воздуха +27,7 градуса, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале.
Под прямыми солнечными лучами термометры показывали запредельные 43 градуса. Жители Екатеринбурга делились фото с показаниями градусников в соцсетях. По словам синоптика, день 20 апреля 2024 год побил апрельский рекорд, установленный в 1982 году: тогда воздух в Екатеринбурге прогрелся до +26,4 градуса.
Горожане в жаркий выходной день отправились отдыхать поближе к воде. Так, толпы людей заполонили Верхне-Исетский пляж.
Жарче всего сегодня было в Тугулыме и Туринске Свердловской области, где воздух прогрелся до +29,6. В Нижнем Тагиле зафиксировали температуру +27,2 градуса. На севере области между тем погода не радует: в Североуральске и Ивделе было почти прохладно, столбик термометр не поднимался выше +5 градусов.
По прогнозам, уже скоро на Урале похолодает — возможно даже возвращение снежного покрова.