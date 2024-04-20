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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Аномально жаркая погода в Екатеринбурге превзошла 42-летний рекорд

Аномальная жара накрыла Екатеринбург и выгнала горожан на пляжи

20 апреля 2024, 13:32
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

Аномально жаркая погода в Екатеринбурге превзошла 42-летний рекорд

В Екатеринбурге побит рекорд апрельской жары 42-летней давности. На солнце столбик термометра показал невероятные 43 градуса

В Екатеринбурге и Свердловской области установилась по-настоящему летняя погода. В 14 часов в субботу, 20 апреля, в столице Урала была зарегистрирована температура окружающего воздуха +27,7 градуса, сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале.

Под прямыми солнечными лучами термометры показывали запредельные 43 градуса. Жители Екатеринбурга делились фото с показаниями градусников в соцсетях. По словам синоптика, день 20 апреля 2024 год побил апрельский рекорд, установленный в 1982 году: тогда воздух в Екатеринбурге прогрелся до +26,4 градуса.

Аномальная жара надвигается на Свердловскую область
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Горожане в жаркий выходной день отправились отдыхать поближе к воде. Так, толпы людей заполонили Верхне-Исетский пляж.

Жарче всего сегодня было в Тугулыме и Туринске Свердловской области, где воздух прогрелся до +29,6. В Нижнем Тагиле зафиксировали температуру +27,2 градуса. На севере области между тем погода не радует: в Североуральске и Ивделе было почти прохладно, столбик термометр не поднимался выше +5 градусов.

По прогнозам, уже скоро на Урале похолодает — возможно даже возвращение снежного покрова.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Температура воздуха#Погода#Екатеринбург#Аномальная жара
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