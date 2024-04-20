Дети боятся идти в школу: бродячие псы держат в страхе жителей Вагонки в Тагиле

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Родители утверждают, что им приходится ежедневно провожать и встречать даже достаточно больших детей, потому что собаки могут напасть на любого. Власти при этом, по их словам, смотрят в сторону, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».
На видео, предоставленном подписчиками, можно заметить как минимум семь собак, который перемещаются по спортивной площадке около школы.
Мы не решаемся отпускать ребенка в школу одного, территорию оккупировала стая агрессивных бездомных собак, — рассказала мать школьника.
Отметим, что в Нижнем Тагиле и пригороде периодически происходят ситуации с нападением бездомных собак на людей. Так, осенью 2023 года бродячий пес набросился на подростка в поселке Свободный. Ребенку пришлось делать прививки от бешенства.
В начале февраля 2024 года агрессивная стая набросилась на 13-летнюю девочку на улице Металлургов в Тагиле. Отбиваясь от собак, школьница упала в сугроб. Ситуация могла бы закончиться трагически, если бы на помощь ребенку не пришла проходившая мимо женщина. Впоследствии проверку по данному факту проводил Следственный комитет.
Похожий случай произошел спустя месяц на проспекте Мира, где бездомные псы напали на 9-летнего мальчика. Его также спасли прохожие.