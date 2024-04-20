Дети боятся идти в школу: бродячие псы держат в страхе жителей Вагонки в Тагиле

В начале февраля 2024 года агрессивная стая набросилась на 13-летнюю девочку на улице Металлургов в Тагиле. Отбиваясь от собак, школьница упала в сугроб. Ситуация могла бы закончиться трагически, если бы на помощь ребенку не пришла проходившая мимо женщина. Впоследствии проверку по данному факту проводил Следственный комитет.