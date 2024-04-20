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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

В Березовском из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок

Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Березовском

20 апреля 2024, 07:54
Фото: 1MI

В Березовском из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок

В Березовском на улице Анучина двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и полетел вниз с третьего этажа. Его мать отвлеклась лишь на минуту.

Несчастный случай произошел в пятницу, 19 апреля. Мать посадила мальчика на подоконник с открытым окном, на котором была установлена москитная сетка, сообщили в пресс-службе УМВД Свердловской области.

Двухлетний мальчик облокотился на сетку и вывалился вместе с ней с третьего этажа. Его мама в это время разговаривала по телефону. По ее словам, она отвернулась всего на минуту. Ребенок получил травмы, но выжил. Его госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Полиция начала расследование, по итогам которого примет процессуальное решение.

Ранее маленький ребенок выпал из окна первого этажа в Нижнем Тагиле.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Проверка#Окно#Березовский#Травмы#Ребенок выпал из окна#18+#Екатеринбург#Москитная сетка
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