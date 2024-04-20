Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Березовском

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Несчастный случай произошел в пятницу, 19 апреля. Мать посадила мальчика на подоконник с открытым окном, на котором была установлена москитная сетка, сообщили в пресс-службе УМВД Свердловской области.
Двухлетний мальчик облокотился на сетку и вывалился вместе с ней с третьего этажа. Его мама в это время разговаривала по телефону. По ее словам, она отвернулась всего на минуту. Ребенок получил травмы, но выжил. Его госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга.
Полиция начала расследование, по итогам которого примет процессуальное решение.
Ранее маленький ребенок выпал из окна первого этажа в Нижнем Тагиле.