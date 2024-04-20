Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Березовском

Двухлетний мальчик облокотился на сетку и вывалился вместе с ней с третьего этажа. Его мама в это время разговаривала по телефону. По ее словам, она отвернулась всего на минуту. Ребенок получил травмы, но выжил. Его госпитализировали в ДГКБ №9 Екатеринбурга.