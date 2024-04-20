Небо над городом заволокло копотью: житель Верхней Салды жег автомобильные покрышки

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В Верхней Салде местный житель решил избавиться от старых покрышек. Он поджег колеса, в результате чего небо над городом в четверг, 18 апреля, заволокло черным едким дымом, сообщает «ВСалде».
Салдинцы, увидев дым, сначала обвинили в экологическом беспределе администрацию, так как в понедельник, 15 апреля, в городе прошел массовый сбор покрышек для утилизации: их вывозили из дворов многоэтажек и детских садов. Однако в администрации пояснили, что не имеют к сжиганию покрышек отношения и заверили, что старые колеса, которые удалось собрать в ходе месячника «Чистый город», будут утилизированы должным образом.
Впоследствии выяснилось, что покрышки поджег частник по своей инициативе. На него местная администрация составила протокол об административном правонарушении.
Весной 2023 года регоператор массово фиксировал случаи неправильной утилизации автомобильных шин в Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Горноуральске и других городах.