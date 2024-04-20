Небо над городом заволокло копотью: житель Верхней Салды жег автомобильные покрышки

Салдинцы, увидев дым, сначала обвинили в экологическом беспределе администрацию, так как в понедельник, 15 апреля, в городе прошел массовый сбор покрышек для утилизации: их вывозили из дворов многоэтажек и детских садов. Однако в администрации пояснили, что не имеют к сжиганию покрышек отношения и заверили, что старые колеса, которые удалось собрать в ходе месячника «Чистый город», будут утилизированы должным образом.