Под Нижним Тагилом в ДТП с возрастным водителем пострадал 16-летний подросток

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Под Нижним Тагилом Niva Chevrolet столкнулся с отечественным минивэном «Газель». ДТП произошло в пятницу, 19 апреля.
За рулем Niva находился 79-летний пенсионер с 40-летним стажем вождения. При выезде с второстепенной дороги он не предоставил преимущество «Газели», которая ехала по главной дороге. В итоге водитель минивэна, 21-летний молодой человек, был вынужден совершить резкий маневр. Произошло столкновение, в результате которого травмы получил 16-летний пассажир «Газели». Он ехал на переднем сидении и был пристегнут. Госпитализация юноше не потребовалась, он будет проходить амбулаторное лечение.
Ранее в Екатеринбурге 22-летняя девушка, не имеющая водительских прав, не справилась с управлением и въехала в дерево.