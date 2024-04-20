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На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в ДТП с пенсионером пострадал юноша

Под Нижним Тагилом в ДТП с возрастным водителем пострадал 16-летний подросток

20 апреля 2024, 05:34
Фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов в ДТП с пенсионером пострадал юноша

79-летний водитель Niva Chevrolet не уступил дорогу минивэну при выезде со второстепенной дороги и устроил ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов

Под Нижним Тагилом Niva Chevrolet столкнулся с отечественным минивэном «Газель». ДТП произошло в пятницу, 19 апреля.

Фото: ГИБДД Свердловской области

За рулем Niva находился 79-летний пенсионер с 40-летним стажем вождения. При выезде с второстепенной дороги он не предоставил преимущество «Газели», которая ехала по главной дороге. В итоге водитель минивэна, 21-летний молодой человек, был вынужден совершить резкий маневр. Произошло столкновение, в результате которого травмы получил 16-летний пассажир «Газели». Он ехал на переднем сидении и был пристегнут. Госпитализация юноше не потребовалась, он будет проходить амбулаторное лечение.

Ранее в Екатеринбурге 22-летняя девушка, не имеющая водительских прав, не справилась с управлением и въехала в дерево.

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