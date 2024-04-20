Под Нижним Тагилом в ДТП с возрастным водителем пострадал 16-летний подросток

За рулем Niva находился 79-летний пенсионер с 40-летним стажем вождения. При выезде с второстепенной дороги он не предоставил преимущество «Газели», которая ехала по главной дороге. В итоге водитель минивэна, 21-летний молодой человек, был вынужден совершить резкий маневр. Произошло столкновение, в результате которого травмы получил 16-летний пассажир «Газели». Он ехал на переднем сидении и был пристегнут. Госпитализация юноше не потребовалась, он будет проходить амбулаторное лечение.