«Поправляйся скорее!»: Гуф извинился за выходку фаната на концерте в Екатеринбурге

Напомним, что девушка пострадал из-за выходки одного из посетителей концерта, 19-летнего бойца ММА и работника склада Wildberries Артема. Молодой человек забрался на сцену, за руку поздоровался с Гуфом, а затем крутанул сальто со сцены прямо в толпу. При этом Снежана получила удар ногой по голове. Девушке вызвали скорую, медики зафиксировали травму — большую шишку, однако она отказалась ехать в больницу.