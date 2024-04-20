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Рэпер Гуф извинился перед фанаткой за инцидент на концерте в Екатеринбурге

«Поправляйся скорее!»: Гуф извинился за выходку фаната на концерте в Екатеринбурге

20 апреля 2024, 06:58
Фото: Официальная страница Гуфа в ВК

Рэпер Гуф извинился перед фанаткой за инцидент на концерте в Екатеринбурге

Рэпер Алексей Долматов написал поклоннице, получившей ботинком по лицу на его концерте в Екатеринбурге, трогательную записку.

Рэпер Александр Гуф, на концерте которого в «Теле-клубе» в четверг, 18 апреля, произошел неприятный инцидент, принес извинение поклоннице, сообщает телеграм-канал Shot.

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Он написал записку, в которой пожелал девушке скорейшего выздоровления.

Фото: тг-канал Shot

Напомним, что девушка пострадал из-за выходки одного из посетителей концерта, 19-летнего бойца ММА и работника склада Wildberries Артема. Молодой человек забрался на сцену, за руку поздоровался с Гуфом, а затем крутанул сальто со сцены прямо в толпу. При этом Снежана получила удар ногой по голове. Девушке вызвали скорую, медики зафиксировали травму — большую шишку, однако она отказалась ехать в больницу.

Как рассказал впоследствии виновник происшествия, Снежану он задел случайно, а трюк с сальто спланировал заранее, так как очень увлекается творчеством Гуфа. Молодой человек надеялся, что артист заметит его.

Ранее в Нижнем Тагиле на местном сайте объявлений продавали «сопровождение для Кая Метова» за 12 тысяч рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Концерт#18+#Екатеринбург#Извинение#Травма головы
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