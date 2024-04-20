Резко повернула налево: 12-летняя велосипедистка врезалась в автомобиль в Тагиле

Дорожный инцидент случился вечером в пятницу, 19 апреля. Девочка без защитной экипировки ехала по правой полосе дороги в сторону улицы Вязовской. Неожиданно она начала поворачивать налево и столкнулась с автомобилем Ranault Sandero под управлением 47-летнего тагильчанина. Так как девочка совершила маневр резко, он не успел среагировать.