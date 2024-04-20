Резко повернула налево: 12-летняя велосипедистка врезалась в автомобиль в Тагиле

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы. Предварительно, авария случилась по вине школьницы, которая нарушила правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.
Дорожный инцидент случился вечером в пятницу, 19 апреля. Девочка без защитной экипировки ехала по правой полосе дороги в сторону улицы Вязовской. Неожиданно она начала поворачивать налево и столкнулась с автомобилем Ranault Sandero под управлением 47-летнего тагильчанина. Так как девочка совершила маневр резко, он не успел среагировать.
На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и медики, которые диагностировали у подростка ушибы и травму головы. Девочка была госпитализирована, однако позднее ее отпустили домой для прохождения амбулаторного лечения. Водитель в момент столкновения был трезв.
Свидетелем ДТП стал читатель TagilCity.ru, который в этот момент проезжал мимо.
Недалеко от 32-школы вчера было ДТП. Видел, как стояла синяя машина с открытым багажником, мимо пролетела скорая и на место аварии примчались сотрудники Госавтоинспекции, — рассказал тагильчанин Кирилл.
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