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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка на велосипеде врезалась в машину

Резко повернула налево: 12-летняя велосипедистка врезалась в автомобиль в Тагиле

20 апреля 2024, 11:19
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка на велосипеде врезалась в машину

ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста произошло в Нижнем Тагиле на улице Карла Маркса, когда девочка-подросток нарушила ПДД и резко повернула налево.

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы. Предварительно, авария случилась по вине школьницы, которая нарушила правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Дорожный инцидент случился вечером в пятницу, 19 апреля. Девочка без защитной экипировки ехала по правой полосе дороги в сторону улицы Вязовской. Неожиданно она начала поворачивать налево и столкнулась с автомобилем Ranault Sandero под управлением 47-летнего тагильчанина. Так как девочка совершила маневр резко, он не успел среагировать.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и медики, которые диагностировали у подростка ушибы и травму головы. Девочка была госпитализирована, однако позднее ее отпустили домой для прохождения амбулаторного лечения. Водитель в момент столкновения был трезв.

Свидетелем ДТП стал читатель TagilCity.ru, который в этот момент проезжал мимо.

Недалеко от 32-школы вчера было ДТП. Видел, как стояла синяя машина с открытым багажником, мимо пролетела скорая и на место аварии примчались сотрудники Госавтоинспекции, — рассказал тагильчанин Кирилл.

Ранее в Екатеринбурге курьер не спешился перед пешеходным переходом и погиб под колесами такси.

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