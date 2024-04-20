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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

В Екатеринбурге в массовой драке погиб человек

В Екатеринбурге на Сухоложской в массовой драке погиб человек

20 апреля 2024, 07:55
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге в массовой драке погиб человек

Массовая драка произошла у одного из кафе на улице Сухоложской в Екатеринбурге. Один человек погиб и один был ранен.

К месту происшествия съехались машины полиции и скорой помощи, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.

До этого, по словам свидетелей драки, с места на очень большой скорости уехали неизвестные на 4-5 машинах.

Видео: тг-канал «Злой Екатеринбург»

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть труп человека, завернутый в черный полиэтиленовый пакет. Местные жители рассказали, что кафе постоянно становится местом для драк и разного рода разборок.

В полиции и СК ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее посетители кафе в Алапаевске набросились с кулаками на девушек.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Убийство#Криминал#Скорая помощь#Видео#Очевидцы#18+#Екатеринбург
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