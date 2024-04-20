В Екатеринбурге на Сухоложской в массовой драке погиб человек

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
К месту происшествия съехались машины полиции и скорой помощи, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.
До этого, по словам свидетелей драки, с места на очень большой скорости уехали неизвестные на 4-5 машинах.
На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть труп человека, завернутый в черный полиэтиленовый пакет. Местные жители рассказали, что кафе постоянно становится местом для драк и разного рода разборок.
В полиции и СК ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее посетители кафе в Алапаевске набросились с кулаками на девушек.