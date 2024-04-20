В Екатеринбурге самокатчик ехал по зебре на красный и врезался в автомобиль

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Дорожное-транспортное происшествие случилось на перекрестке Татищева-Мельникова в уральской столице, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев.
Известно, что два молодых человека проезжали пешеходный переход на красный свет. Водитель легкового автомобиля попытался затормозить, но не успел: юноша на двухколесном транспортном средстве въехал в дверцу авто.
После столкновения он бросил свой самокат, запрыгнул на самокат приятеля и покинул место происшествия. Водитель попытался догнать нарушителей, но потом вернулся и решил сфотографировать место аварии.
В ГИБДД Екатеринбурга заявили, что в результате дорожного инцидента никто не пострадал.
Ранее в столице региона самокатчик сбил девушку на тротуаре.