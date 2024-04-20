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В Екатеринбурге водитель самоката устроил ДТП на пешеходном переходе

В Екатеринбурге самокатчик ехал по зебре на красный и врезался в автомобиль

20 апреля 2024, 08:29
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель самоката устроил ДТП на пешеходном переходе

В Екатеринбурге молодой человек на самокате нарушил правила и попал в аварию на пешеходном переходе. Бросив самокат, он скрылся с места ДТП.

Дорожное-транспортное происшествие случилось на перекрестке Татищева-Мельникова в уральской столице, сообщает Е1 со ссылкой на очевидцев.

Известно, что два молодых человека проезжали пешеходный переход на красный свет. Водитель легкового автомобиля попытался затормозить, но не успел: юноша на двухколесном транспортном средстве въехал в дверцу авто.

После столкновения он бросил свой самокат, запрыгнул на самокат приятеля и покинул место происшествия. Водитель попытался догнать нарушителей, но потом вернулся и решил сфотографировать место аварии.

В ГИБДД Екатеринбурга заявили, что в результате дорожного инцидента никто не пострадал.

Ранее в столице региона самокатчик сбил девушку на тротуаре.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Столкновение#Пешеходный переход#18+#Екатеринбург#Самокат
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