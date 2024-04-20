В Екатеринбурге в элитный салон для политиков и бизнесменов нагрянули силовики

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В Екатеринбурге силовики вместе с общественными деятелями нагрянули в спа-салон, где оказывались секс-услуги, сообщил в соцсетях руководитель «Народного контроля» Дмитрий Чукреев.
На сайте заведение позиционирует себя как салон для вип-клиентов. Салон посещали политики, представители бизнеса, директора и известные спортсмены. Но на деле, по словам Чукреева, здесь располагается обычная «проституточная».
Двух «работниц» правоохранители задержали и доставили в дежурную часть.
Там они может разговорятся и расскажут о владельцах заведениях, а не расскажут, так со временем их установят силовики, — констатировал Чукреев.
Он также выразил надежду, что у них для этого «хватит сил и возможностей». По данным общественника, в Екатеринбурге работает около 100 таких же «элитных» заведений. Так, днем ранее в городе прикрыли «салон» на Белинского. Трудились здесь специалистки в области «эротического массажа».
Ранее В Екатеринбурге накрыли бордель на улице Авиационной.