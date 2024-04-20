В Екатеринбурге в элитный салон для политиков и бизнесменов нагрянули силовики

Он также выразил надежду, что у них для этого «хватит сил и возможностей». По данным общественника, в Екатеринбурге работает около 100 таких же «элитных» заведений. Так, днем ранее в городе прикрыли «салон» на Белинского. Трудились здесь специалистки в области «эротического массажа».