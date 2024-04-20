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В Екатеринбурге общественники накрыли «элитный салон» для вип-клиентов

В Екатеринбурге в элитный салон для политиков и бизнесменов нагрянули силовики

20 апреля 2024, 06:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге общественники накрыли «элитный салон» для вип-клиентов

В Екатеринбурге силовики прикрыли мужской спа-салон, который называл себя «заведением для элиты». По факту же здесь оказывались интимные услуги за плату.

В Екатеринбурге силовики вместе с общественными деятелями нагрянули в спа-салон, где оказывались секс-услуги, сообщил в соцсетях руководитель «Народного контроля» Дмитрий Чукреев.

На сайте заведение позиционирует себя как салон для вип-клиентов. Салон посещали политики, представители бизнеса, директора и известные спортсмены. Но на деле, по словам Чукреева, здесь располагается обычная «проституточная».

Двух «работниц» правоохранители задержали и доставили в дежурную часть.

Там они может разговорятся и расскажут о владельцах заведениях, а не расскажут, так со временем их установят силовики, — констатировал Чукреев.

Он также выразил надежду, что у них для этого «хватит сил и возможностей». По данным общественника, в Екатеринбурге работает около 100 таких же «элитных» заведений. Так, днем ранее в городе прикрыли «салон» на Белинского. Трудились здесь специалистки в области «эротического массажа».

Ранее В Екатеринбурге накрыли бордель на улице Авиационной.

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#Дарья Бобровицкая
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