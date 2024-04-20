tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

УМВД: убийство в кафе на Сухоложской в Екатеринбурге произошло на бытовой почве

В полиции пояснили причины убийства в кафе на улице Сухоложской в Екатеринбурге

20 апреля 2024, 11:51
Фото: 1MI

УМВД: убийство в кафе на Сухоложской в Екатеринбурге произошло на бытовой почве

Конфликт с массовой дракой и убийством в кафе Dalida на улице Сухоложской в Екатеринбурге произошел из-за внезапно возникшей неприязни.

Инцидент случился около полуночи в ночь на 20 апреля, проинформировали в пресс-службе свердловского УМВД.

В Екатеринбурге на Сухоложской в массовой драке погиб человек
Узнать подробнее

Звонок в дежурную часть поступил в 0:25. Выехавшая на место группа обнаружила мужчину 1991 года рождения с ножевым ранением в область сердца. Признаков жизни он уже не подавал.

При опросе свидетелей удалось установить, что драка произошла на бытовой почве. Человека, который нанес удар ножом, и его друзей сейчас разыскивают правоохранители.

Ранее пьяный тагильчанин задушил своего знакомого, изрезал его ножом и выбросил в окно.

Читайте также:
Подростки устроили массовую драку в ЕкатеринбургеСкрывал лицо под капюшоном: в Екатеринбурге силовики задержали опытного мефедронщикаСалон эротического массажа больше не оказывает свои услуги в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Кафе#Полиция#Убийство#Массовая драка#18+#Екатеринбург#Обстоятельства
Подпишитесь
Шаровидные деревья и памятник: тагильчане хотят благоустроить сквер Строителей
17 апреля, 05:04
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
17 апреля, 07:31
«Матерятся как сапожники»: тагильчанка пожаловалась на спортсменов за ГДДЮТ
18 апреля, 04:22
Закрытый детский сад на Вагонке откроют к новому учебному году
18 апреля, 03:48
«Как в лотерею играешь»: вторую неделю подряд дорожает бензин в Свердловской области
18 апреля, 13:13
Яйца снова начали дорожать к Пасхе в Свердловской области
18 апреля, 11:59
"