В полиции пояснили причины убийства в кафе на улице Сухоложской в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Инцидент случился около полуночи в ночь на 20 апреля, проинформировали в пресс-службе свердловского УМВД.
Звонок в дежурную часть поступил в 0:25. Выехавшая на место группа обнаружила мужчину 1991 года рождения с ножевым ранением в область сердца. Признаков жизни он уже не подавал.
При опросе свидетелей удалось установить, что драка произошла на бытовой почве. Человека, который нанес удар ножом, и его друзей сейчас разыскивают правоохранители.
Ранее пьяный тагильчанин задушил своего знакомого, изрезал его ножом и выбросил в окно.