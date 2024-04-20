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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

В школе Первоуральска отрицают прогулы 11-летней девочки после группового секса

В школе Первоуральска отрицают прогулы замешанной в секс-скандале 11-летней девочки

20 апреля 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney

В школе Первоуральска отрицают прогулы 11-летней девочки после группового секса

Первоуральская школьница, которая оказалась вовлечена в скандал с групповым сексом, ходит на уроки, как все.

Ребенок занятия не пропускает и посещает школу в обычном режиме, заявили в пресс-службе первоуральской горадминистрации со ссылкой на данные из школы, пишет Ura.ru.

11-летняя девочка не ходит в школу в Первоуральске после секс-скандала
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Ранее о том, что ребенок не посещает уроки, сообщили ее знакомые. Они рассказали, что после скандала с групповым сексом в школе девочка появилась лишь однажды, около месяца назад. При этом она закрывала лицо. Школьница отсидела несколько уроков и ушла. Больше в классе ее не видели.

Напомним, что история с групповым сексом подростков произошла 23 февраля. Главной фигуранткой в скандале стала 11-летняя школьница, которая якобы пригласила знакомых старшеклассников домой ради интима. Таким образом она собиралась поздравить их с мужским праздником.

Ранее в Екатеринбурге ловили тренера-сутенера, который завлекал девушек в сексуальное рабство.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Первоуральск#Школа#Скандал#Уроки#Секс#18+#Екатеринбург
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