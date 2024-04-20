В школе Первоуральска отрицают прогулы замешанной в секс-скандале 11-летней девочки

Ранее о том, что ребенок не посещает уроки, сообщили ее знакомые. Они рассказали, что после скандала с групповым сексом в школе девочка появилась лишь однажды, около месяца назад. При этом она закрывала лицо. Школьница отсидела несколько уроков и ушла. Больше в классе ее не видели.