В школе Первоуральска отрицают прогулы замешанной в секс-скандале 11-летней девочки

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Ребенок занятия не пропускает и посещает школу в обычном режиме, заявили в пресс-службе первоуральской горадминистрации со ссылкой на данные из школы, пишет Ura.ru.
Ранее о том, что ребенок не посещает уроки, сообщили ее знакомые. Они рассказали, что после скандала с групповым сексом в школе девочка появилась лишь однажды, около месяца назад. При этом она закрывала лицо. Школьница отсидела несколько уроков и ушла. Больше в классе ее не видели.
Напомним, что история с групповым сексом подростков произошла 23 февраля. Главной фигуранткой в скандале стала 11-летняя школьница, которая якобы пригласила знакомых старшеклассников домой ради интима. Таким образом она собиралась поздравить их с мужским праздником.
Ранее в Екатеринбурге ловили тренера-сутенера, который завлекал девушек в сексуальное рабство.