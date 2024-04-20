Жители коттеджей и садоводы в Нижнем Тагиле ожидают прихода противопожарных патрулей

Также Владислав Пинаев в соцсетях обратился к тагильчанам с просьбой ответственно вести себя при выезде на природу в наступившие теплые дни. Он напомнил, что в прошлом году в Свердловской области бушевали страшные лесные пожары, и призвал не допустить такой ситуации в этом сезоне.