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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Патрули проверяют соблюдение противопожарного режима в Нижнем Тагиле

Жители коттеджей и садоводы в Нижнем Тагиле ожидают прихода противопожарных патрулей

20 апреля 2024, 12:56
Фото: тг-канал Владислава Пинаева

Патрули проверяют соблюдение противопожарного режима в Нижнем Тагиле

К жителям Нижнего Тагила в гости могут заглянуть противопожарные патрули. Они обходят частный сектор и СНТ.

Особый противопожарный режим действует в городе с пятницы, 19 апреля. В субботу соблюдение местными жителями норм безопасности проверяют сотрудники полиции, районных администрация и МЧС, написал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В Нижнем Тагиле вводится особый противопожарный режим
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Патрульные были замечены на улицах Пришвина, Верескова, Совхозной, а также на Руднике 3-го Интернационала и СНТ Дзержинского района.

Фото: тг-канал Владислава Пинаева

Гражданам напоминают, что в период действия противопожарного режима нельзя разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор.

Также Владислав Пинаев в соцсетях обратился к тагильчанам с просьбой ответственно вести себя при выезде на природу в наступившие теплые дни. Он напомнил, что в прошлом году в Свердловской области бушевали страшные лесные пожары, и призвал не допустить такой ситуации в этом сезоне.

Ранее свердловские власти озвучили реальную цифру ущерба от лесных пожаров 2023 года. По словам губернатора Евгения Куйвашева, это около 10 млрд рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Пожарная безопасность#Меры безопасности#Природа#Противопожарный режим#Патрули#Екатеринбург
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