Жители коттеджей и садоводы в Нижнем Тагиле ожидают прихода противопожарных патрулей

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Особый противопожарный режим действует в городе с пятницы, 19 апреля. В субботу соблюдение местными жителями норм безопасности проверяют сотрудники полиции, районных администрация и МЧС, написал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Патрульные были замечены на улицах Пришвина, Верескова, Совхозной, а также на Руднике 3-го Интернационала и СНТ Дзержинского района.
Гражданам напоминают, что в период действия противопожарного режима нельзя разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор.
Также Владислав Пинаев в соцсетях обратился к тагильчанам с просьбой ответственно вести себя при выезде на природу в наступившие теплые дни. Он напомнил, что в прошлом году в Свердловской области бушевали страшные лесные пожары, и призвал не допустить такой ситуации в этом сезоне.
Ранее свердловские власти озвучили реальную цифру ущерба от лесных пожаров 2023 года. По словам губернатора Евгения Куйвашева, это около 10 млрд рублей.