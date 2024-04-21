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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

50 человек эвакуировали из дома в Екатеринбурге из-за пожара

50 человек эвакуировали из дома в Екатеринбурге из-за пожара

21 апреля 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
Ранним утром 21 апреля в Екатеринбурге на улице Крауля, 84 произошел пожар. Горело 30 кв. м. в квартире, расположенной на 11-м этаже.

В итоге повредилась мебель и внутренняя отделка балкона, отметили в свердловском МЧС.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировалось 50 человек, в том числе семеро детей. Прибывшие пожарные с использованием дыхательных аппаратов спасли шесть человек.

В 05:18 пламя локализовали, а в 05:38 пожар был полностью потушен.

Ранее сообщалось, что 20 апреля под Невьянском загорелось поле. Некоторые местные жители считают, что пламя разгорелось из-за окурка, выброшенного из окна авто.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Мебель#Квартира#Эвакуация#Дом#18+#Екатеринбург#МЧС
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