50 человек эвакуировали из дома в Екатеринбурге из-за пожара

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В итоге повредилась мебель и внутренняя отделка балкона, отметили в свердловском МЧС.
До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировалось 50 человек, в том числе семеро детей. Прибывшие пожарные с использованием дыхательных аппаратов спасли шесть человек.
В 05:18 пламя локализовали, а в 05:38 пожар был полностью потушен.
Ранее сообщалось, что 20 апреля под Невьянском загорелось поле. Некоторые местные жители считают, что пламя разгорелось из-за окурка, выброшенного из окна авто.