Девочка на велосипеде попала под колеса иномарки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Пострадавшую отвезли в больницу с разными травмами, а затем отпустили домой. ЧП произошло около дома №42 на улице Карла Маркса, отметили в ГИБДД.
Как известно предварительно, родители разрешили ребенку покататься на велосипеде. Девочка поехала по правой полосе дороги. В неположенном месте она решила повернуть, в итоге ее сбила машина Renault.
Известно, что на юной велосипедистке не было никаких средств защиты. За рулем был мужчина, которому 47 лет. Проводится проверка. Сотрудники ДПС планируют прийти в школу к девочке, где провести беседу с другими детьми.
Ранее сообщалось, что иномарка сбила девочку с велосипедом в Екатеринбурге. Вокруг пострадавшей сперва толпились люди, затем подъехала скорая и отвезла ее в больницу.