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Девочка на велосипеде попала под колеса иномарки в Нижнем Тагиле

Девочка на велосипеде попала под колеса иномарки в Нижнем Тагиле

21 апреля 2024, 07:38
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В центре Нижнего Тагила иномарка сбила девочку на велосипеде. Это случилось 19 апреля в семь часов вечера.

Пострадавшую отвезли в больницу с разными травмами, а затем отпустили домой. ЧП произошло около дома №42 на улице Карла Маркса, отметили в ГИБДД.

Как известно предварительно, родители разрешили ребенку покататься на велосипеде. Девочка поехала по правой полосе дороги. В неположенном месте она решила повернуть, в итоге ее сбила машина Renault.

Известно, что на юной велосипедистке не было никаких средств защиты. За рулем был мужчина, которому 47 лет. Проводится проверка. Сотрудники ДПС планируют прийти в школу к девочке, где провести беседу с другими детьми.

Ранее сообщалось, что иномарка сбила девочку с велосипедом в Екатеринбурге. Вокруг пострадавшей сперва толпились люди, затем подъехала скорая и отвезла ее в больницу.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Дети#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Школа#Пострадавший#Родители#Велосипед#Средства защиты#18+#Екатеринбург#Авария
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