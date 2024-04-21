Электрика убило током на стройплощадке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Мужчина был электриком, внезапно в электрощитовой крана его ударило током. Он умер на месте ЧП, отмечает региональная прокуратура.
Теперь представители ведомства намерены дать оценку соблюдению законодательства при проведении данных строительных работ. Они установят главного за безопасность.
Еще в ведомстве в настоящий момент выясняют, по какой форме договора работал погибший. На основании всего этого будет принято решение.
Напомним, что недавно в Нижней Туре разбился работавший без страховки строитель.