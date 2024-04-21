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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Электрика убило током на стройплощадке в Екатеринбурге

Электрика убило током на стройплощадке в Екатеринбурге

21 апреля 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
Электрик погиб на рабочем месте в Екатеринбурге. Проводится проверка. Известно, что мужчина погиб на территории строящегося объекта, который находится на улице Амундсена. Это произошло 20 апреля примерно в 19:00.

Мужчина был электриком, внезапно в электрощитовой крана его ударило током. Он умер на месте ЧП, отмечает региональная прокуратура.

Теперь представители ведомства намерены дать оценку соблюдению законодательства при проведении данных строительных работ. Они установят главного за безопасность.

Еще в ведомстве в настоящий момент выясняют, по какой форме договора работал погибший. На основании всего этого будет принято решение.

Напомним, что недавно в Нижней Туре разбился работавший без страховки строитель.

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