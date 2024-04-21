Глава СК РФ приказал отчитаться о расследовании убийства мужчины в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Убийство произошло в ночь с 19 на 20 апреля. Тогда около кафе на Сухоложской улице две компании мужчин вступили в конфликт. Завершилась потасовка убийством одного из ее участников — его смертельно ранили ножом, сообщили в СК.
Пострадало еще несколько человек, их с ранениями отвезли в больницу. После случившегося было возбуждено дело за убийство. На месте ЧП трудится следственная группа.
Напомним, что убитому было 33 года. Драка произошла на бытовой почве.