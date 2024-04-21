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Глава СК РФ приказал отчитаться о расследовании убийства мужчины в Екатеринбурге

Глава СК РФ приказал отчитаться о расследовании убийства мужчины в Екатеринбурге

21 апреля 2024, 11:34
Фото: 1MI
Александр Бастрыкин, глава СУ СК РФ, поручил отчитаться о ходе расследования уголовного дела об убийстве мужчины в Екатеринбурге.

Убийство произошло в ночь с 19 на 20 апреля. Тогда около кафе на Сухоложской улице две компании мужчин вступили в конфликт. Завершилась потасовка убийством одного из ее участников — его смертельно ранили ножом, сообщили в СК.

Пострадало еще несколько человек, их с ранениями отвезли в больницу. После случившегося было возбуждено дело за убийство. На месте ЧП трудится следственная группа.

Напомним, что убитому было 33 года. Драка произошла на бытовой почве.

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