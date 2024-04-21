Худощавую девочку-подростка четвертые сутки ищут в Сысерти

В тот день Лена ушла из дома и больше не вернулась. На момент исчезновения девочка была одета в классические джинсы, серую кофту и спортивную обувь белого цвета, с собой к нее была бежевая сумка с надписями, сообщили волонтеры отряда «Прорыв».