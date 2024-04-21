Худощавую девочку-подростка четвертые сутки ищут в Сысерти

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В тот день Лена ушла из дома и больше не вернулась. На момент исчезновения девочка была одета в классические джинсы, серую кофту и спортивную обувь белого цвета, с собой к нее была бежевая сумка с надписями, сообщили волонтеры отряда «Прорыв».
Узнать девочку можно по следующим приметам: рост — 165 см, она худощавая, у девочки темные глаза и волосы, прическа — длинное каре. Всех, кто видел Лену или знает, где она может находиться, просят позвонить в полицию или волонтерам по телефонам, указанным в ориентировке.
Напомним, что в Березовском после суток поисков был найден пропавший мальчик-подросток. Он в порядке. После исчезновения ему пришлось пройти опрос в полиции.