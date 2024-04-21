МФО требуют с юриста из Екатеринбурга вернуть займы, которые она не брала

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Там в результате микрофинансовыми организациями было отказано даже в подаче иска к адвокату Юлии Федотовой. Дело в том, что на нее аферисты взяли займы с большими процентами, пишет Е1.
В суд на Юлию подали две фирмы: «Умные наличные» и «Мани Мен». Причина — долги, которые у нее набежали по кредитам, о которых женщина даже не знала.
У таких организаций расчет на то, что люди не будут тратить время и деньги на походы в суд из-за пары тысяч. Но я считаю, что делать это нужно, — рассказала Юлия.
Тем более, как сообщает юрист, деньги за услуги юриста за судебные разборки в итоге можно взыскать с проигравшей стороны.
Ранее сообщалось, что в Кушве девочка со сломанной ногой получит 800 тысяч от обидчика за моральный вред.