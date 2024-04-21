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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Екатеринбурге МФО потребовали с юриста вернуть деньги с мошеннических займов

МФО требуют с юриста из Екатеринбурга вернуть займы, которые она не брала

21 апреля 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге МФО потребовали с юриста вернуть деньги с мошеннических займов

Юрист из Екатеринбурга рассказала, что на нее повесили микрокредиты, а за долги по ним подали в суд.

Там в результате микрофинансовыми организациями было отказано даже в подаче иска к адвокату Юлии Федотовой. Дело в том, что на нее аферисты взяли займы с большими процентами, пишет Е1.

В суд на Юлию подали две фирмы: «Умные наличные» и «Мани Мен». Причина — долги, которые у нее набежали по кредитам, о которых женщина даже не знала.

У таких организаций расчет на то, что люди не будут тратить время и деньги на походы в суд из-за пары тысяч. Но я считаю, что делать это нужно, — рассказала Юлия.

Тем более, как сообщает юрист, деньги за услуги юриста за судебные разборки в итоге можно взыскать с проигравшей стороны.

Ранее сообщалось, что в Кушве девочка со сломанной ногой получит 800 тысяч от обидчика за моральный вред.

Студент из Екатеринбурга взял кредиты на 328 тысяч и перевел деньги мошенникам
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Суд#Деньги#Кредиты#Микрофинансовые организации#18+#Екатеринбург
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