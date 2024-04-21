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Житель Екатеринбурга подрался и потерял сознание на лавочке

Окровавленный мужчина накричал на кассиров и потерял сознание в Екатеринбурге

21 апреля 2024, 08:05
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга подрался и потерял сознание на лавочке

В Екатеринбурге мужчина отругал кассиров, после чего потерял сознание. Он был окровавлен. Это произошло в Академическом районе.

Все это происходило около ТЦ «Краснолесья», где ночью 21 апреля случилась драка. В итоге один из дебоширов, пьяный мужчина, с окровавленой ногой зашел в супермаркет за алкоголем. В обморок он упал спустя несколько минут, сидя на скамейке, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».

Он заказал литр крепкого пива с ором… Мужчина вышел, дошел до лавки и потерял сознание, — пишут свидетели событий.

После случившегося дебошир запретил звонить врачам или в полицию. Но сотрудники все же обратились за помощью врачей. В результате скорая отвезла пострадавшего в больницу.

Ранее сообщалось, что на Сухоложской в массовой драке погиб человек. Еще одного ранили.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Алкоголь#Магазин#Драка#18+#Екатеринбург#Академический район
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