Окровавленный мужчина накричал на кассиров и потерял сознание в Екатеринбурге

Все это происходило около ТЦ «Краснолесья», где ночью 21 апреля случилась драка. В итоге один из дебоширов, пьяный мужчина, с окровавленой ногой зашел в супермаркет за алкоголем. В обморок он упал спустя несколько минут, сидя на скамейке, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».