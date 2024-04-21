Окровавленный мужчина накричал на кассиров и потерял сознание в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Все это происходило около ТЦ «Краснолесья», где ночью 21 апреля случилась драка. В итоге один из дебоширов, пьяный мужчина, с окровавленой ногой зашел в супермаркет за алкоголем. В обморок он упал спустя несколько минут, сидя на скамейке, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».
Он заказал литр крепкого пива с ором… Мужчина вышел, дошел до лавки и потерял сознание, — пишут свидетели событий.
После случившегося дебошир запретил звонить врачам или в полицию. Но сотрудники все же обратились за помощью врачей. В результате скорая отвезла пострадавшего в больницу.
Ранее сообщалось, что на Сухоложской в массовой драке погиб человек. Еще одного ранили.