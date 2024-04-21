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Updated Сегодня, 12:01

Победительница шоу «Холостяк» из Карпинска родила ребенка

Победительница шоу «Холостяк» из Карпинска родила ребенка

21 апреля 2024, 11:59
Фото: Скрин с видео шоу «Холостяк»
Модель, которая родом из Карпинска, Дарья Клюкина, родила ребенка от топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова. Пара поженилась в 2019 году.

За год до этих событий Дарья боролась за сердце исполнителя Егора Крида на телевидении. В результате Егор выбрал именно ее в качестве спутницы жизни, но отношения у них не сложились.

Ребенка Дарья родила 18 апреля, о чем сама рассказала в соцсетях. Пользователи интернета в комментариях осыпали роженицу комплиментами.

Напомним, что недавно исполнитель Егор Крид заплакал на концерте в Екатеринбурге. Он вспомнил свою бабушку.

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