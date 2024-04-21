Победительница шоу «Холостяк» из Карпинска родила ребенка

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
За год до этих событий Дарья боролась за сердце исполнителя Егора Крида на телевидении. В результате Егор выбрал именно ее в качестве спутницы жизни, но отношения у них не сложились.
Ребенка Дарья родила 18 апреля, о чем сама рассказала в соцсетях. Пользователи интернета в комментариях осыпали роженицу комплиментами.
Напомним, что недавно исполнитель Егор Крид заплакал на концерте в Екатеринбурге. Он вспомнил свою бабушку.