Поле загорелось под Невьянском

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Воспламенение случилось в поле между дорогой в село Быньги и старым тагильским трактом, сообщается в паблике «Невьянск-наш город!».
Спасибо артели, которая находится рядом и пришла на помощь. Огонь потушили… Люди, не бросайте окурки из окон автомобилей! — рассказали очевидцы.
Также они утверждают, что пламя уже подходило к поселку. Некоторые местные жители предположили, что поле подожгли дети, которые баловались.
Ранее сообщалось, что пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде. Воспламенение там произошло уже не в первый раз. После пожара местные жаловались на неприятный запах.