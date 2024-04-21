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Поле загорелось под Невьянском

Поле загорелось под Невьянском

21 апреля 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Под Невьянском 20 апреля загорелось поле. По словам местных, случилось это в первый день летней жары. При этом некоторые местные подозревают, что это был поджог.

Воспламенение случилось в поле между дорогой в село Быньги и старым тагильским трактом, сообщается в паблике «Невьянск-наш город!».

Спасибо артели, которая находится рядом и пришла на помощь. Огонь потушили… Люди, не бросайте окурки из окон автомобилей! — рассказали очевидцы.

Также они утверждают, что пламя уже подходило к поселку. Некоторые местные жители предположили, что поле подожгли дети, которые баловались.

Ранее сообщалось, что пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде. Воспламенение там произошло уже не в первый раз. После пожара местные жаловались на неприятный запах.

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