Полицейский из Нижнего Тагила заработал 90 миллионов за три года

По данным источника издания, полицейский занимался «защитой» киосков, за что ежемесячно получал деньги. Кроме того, он самостоятельно покупал сигареты и продавал их. В итоге у него изъяли много сигарет без маркировок в его гаражах и в машине, после чего он уволился.