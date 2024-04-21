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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 07:06

Полицейский из Нижнего Тагила заработал 90 миллионов за три года

Полицейский из Нижнего Тагила заработал 90 миллионов за три года

21 апреля 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле майору полиции удалось заработать 90 миллионов за три года. Когда это стало известно правоохранителям, экс-начальник по борьбе с экономической преступностью Евгений Пырин попал под суд.

Следствие полагает, что он брал взятки и торговал нелегальными сигаретами. Вместе с ним судят бизнесвуман Эльвиру, которую он якобы «крышевал», пишет Е1.

По данным источника издания, полицейский занимался «защитой» киосков, за что ежемесячно получал деньги. Кроме того, он самостоятельно покупал сигареты и продавал их. В итоге у него изъяли много сигарет без маркировок в его гаражах и в машине, после чего он уволился.

Ранее сообщалось, что в Ирбите экс-силовик пойдет в колонию за «отмаз» подозреваемых.

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