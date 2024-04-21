Полицейский из Нижнего Тагила заработал 90 миллионов за три года

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Следствие полагает, что он брал взятки и торговал нелегальными сигаретами. Вместе с ним судят бизнесвуман Эльвиру, которую он якобы «крышевал», пишет Е1.
По данным источника издания, полицейский занимался «защитой» киосков, за что ежемесячно получал деньги. Кроме того, он самостоятельно покупал сигареты и продавал их. В итоге у него изъяли много сигарет без маркировок в его гаражах и в машине, после чего он уволился.
Ранее сообщалось, что в Ирбите экс-силовик пойдет в колонию за «отмаз» подозреваемых.