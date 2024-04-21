Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
По словам подписчицы редакции TagilCity.ru, на месте собралось много очевидцев.
Пожарные приехали быстро. Сначала прибыло три машины, потом им на помощь подоспели и другие огнеборцы. Также была и карета скорой помощи, — рассказала Мария, жительница Дзержинского района.
По информации волонтеров пожарной дружины Нижнего Тагила, возгорание началось внутри здания. Предварительно, там загорелась проводка, но обошлось без пострадавших, все посетители и продавцы успели выйти.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Выезжали восемь единиц техники. Персонал и посетители эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет, — пояснили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Ранее стало известно, что в селе Лая под Нижним Тагилом в пожаре погибли три человека.