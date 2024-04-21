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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке

Пожарные и скорая: в Нижнем Тагиле загорелся рынок на Вагонке

21 апреля 2024, 14:15
Фото: tagilcity.ru
Днем 21 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле произошло возгорание в торговом комплексе на улице Зари. На место съехались несколько пожарных расчетов и прибыла карета скорой помощи.

По словам подписчицы редакции TagilCity.ru, на месте собралось много очевидцев.

Пожарные приехали быстро. Сначала прибыло три машины, потом им на помощь подоспели и другие огнеборцы. Также была и карета скорой помощи, — рассказала Мария, жительница Дзержинского района.
Фото: tagilcity.ru

По информации волонтеров пожарной дружины Нижнего Тагила, возгорание началось внутри здания. Предварительно, там загорелась проводка, но обошлось без пострадавших, все посетители и продавцы успели выйти.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Выезжали восемь единиц техники. Персонал и посетители эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет, — пояснили TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

Ранее стало известно, что в селе Лая под Нижним Тагилом в пожаре погибли три человека.

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