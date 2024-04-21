Суровые тагильские дети в апреле открыли купальный сезон

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Очевидцы рассказали, что плавающие были в трусах или плавках. Один мальчик даже успел нырнуть, друзья хотели последовать за ним, стали раздеваться, но не осуществили задуманное, так как свидетель событий стал их ругать.
Услышав мои, мягко говоря, возражения, начали поспешно обратно одеваться. Родители, вы уж поговорите дома с детьми то своими. Мало ли что… так пришлось бы, если что-то пошло бы не так и мне нырять, спасать пацанов… — рассказал тагильчанин.
Также он снял видеоролик своих действий, как прогонял ребят от водоема. Судя по кадрам, он отругал их и использовал нецензурную брань.
В комментариях пользователи интернета разделились на два лагеря. Кто-то осудил мужчину за его грубое поведение с чужими детьми, а кто-то, напротив, похвалил его за бдительность.
Скажите ему спасибо, что чьих-то детей уберёг, не забудь те что там мог оказаться ваш ребенок, — написала одна из тагильчанок.
Напомним, что недавно в Невьянске на озере Таватуй провалился под лед и утонул рыбак. Это произошло 15 апреля. Рыбаку было 56 лет. В тот день он отошел от берега на несколько сотен метров, чтобы заняться подледным ловом.