Свердловский байкер без прав на скорости влетел в забор и погиб

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Байкер разогнался, потерял контроль и влетел в ограждение. Он был без защитной экипировки и серьезно травмировался. Прибывшая скорая повезла его в больницу, но по пути он скончался.
Погибшему 46 лет, он уроженец Сабика. Ехал он без прав. В полиции отметили, что проводят проверку.
Напомним, что 20 апреля в Нижнем Тагиле 12-летняя девочка на велосипеде врезалась в машину. предварительно известно, что в аварии виновата школьница, нарушившая ПДД.