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Байкер без прав врезался в забор и погиб в Свердловской области

Свердловский байкер без прав на скорости влетел в забор и погиб

21 апреля 2024, 06:32
Фото: ГИБДД Свердловской области

Байкер без прав врезался в забор и погиб в Свердловской области

В дневное время 20 апреля в Свердловской области случилась авария, в которой погиб мотоциклист. Он передвигался по трассе между поселками Сарга и Сабик Шалинского района.

Байкер разогнался, потерял контроль и влетел в ограждение. Он был без защитной экипировки и серьезно травмировался. Прибывшая скорая повезла его в больницу, но по пути он скончался.

Погибшему 46 лет, он уроженец Сабика. Ехал он без прав. В полиции отметили, что проводят проверку.

Напомним, что 20 апреля в Нижнем Тагиле 12-летняя девочка на велосипеде врезалась в машину. предварительно известно, что в аварии виновата школьница, нарушившая ПДД.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Проверка#Больница#ДТП#Свердловская область#Скорая помощь#Трасса#Забор#18+#Екатеринбург#Мотоциклист#Авария
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