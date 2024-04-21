Свердловский пловец обошел на 4 секунды ближайшего конкурента и стал чемпионом России

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Он лучше всех проплыл в дистанции на 1500 м вольным стилем. Спортсмену 19 лет, сообщает Всероссийская федерация плавания. Его результат — 15.07,10.
Он не плыл, а просто скользил, — пишут в комментариях пользователи соцсетей.
Второе место занял 22-летний Кирилл Мартынычев из Санкт-Петербурга с результатом 15.11,34. Бронзу взял 19-летний Андрей Филипец с результатом 15.15,48. Он представлял Ростовскую область.
Ранее сообщалось, что спортсменка из Асбеста представит Францию на Олимпиаде после смены гражданства.