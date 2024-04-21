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Спортсмен из Свердловской области стал чемпионом России по плаванию

Свердловский пловец обошел на 4 секунды ближайшего конкурента и стал чемпионом России

21 апреля 2024, 06:20
Фото: ВФП/ Алексей Савченко

Спортсмен из Свердловской области стал чемпионом России по плаванию

В России состоялся чемпионат 2024 года по плаванию. На нем победу одержал спортсмен из Свердловской области Савелий Лузин.

Он лучше всех проплыл в дистанции на 1500 м вольным стилем. Спортсмену 19 лет, сообщает Всероссийская федерация плавания. Его результат — 15.07,10.

Он не плыл, а просто скользил, — пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Второе место занял 22-летний Кирилл Мартынычев из Санкт-Петербурга с результатом 15.11,34. Бронзу взял 19-летний Андрей Филипец с результатом 15.15,48. Он представлял Ростовскую область.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Асбеста представит Францию на Олимпиаде после смены гражданства.

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