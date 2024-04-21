Температура из +25 градусов резко уйдет в минус в Екатеринбурге

Резкое похолодание наступит в Екатеринбурге

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Екатеринбурге. В ближайшее время в ночное время столбики термометров опустятся ниже нуля, хотя и последние дни стали рекордно теплыми для второго весеннего месяца.