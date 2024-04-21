Температура из +25 градусов резко уйдет в минус в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Так, в ближайшее время арктический холод отправится южнее, в том числе и на Урал, считает метеоролог Алексей Пулин.
Причина — объединение антициклона с антициклоном, который ранее проходил над Казахстаном. Холодная температура, как полагает синоптик, начнется уже в вечернее время 21 апреля.
А с 24 по 26 апреля по ночам прогнозируется от 0 до -1 градуса, днем — не более +10 градусов.
Ранее сообщалось, что мокрый снег ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе в конце апреля. А на ближайших выходных прогнозируются сильные дожди.