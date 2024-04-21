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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Резкое похолодание наступит в Екатеринбурге

Температура из +25 градусов резко уйдет в минус в Екатеринбурге

21 апреля 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney

Резкое похолодание наступит в Екатеринбурге

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Екатеринбурге. В ближайшее время в ночное время столбики термометров опустятся ниже нуля, хотя и последние дни стали рекордно теплыми для второго весеннего месяца.

Так, в ближайшее время арктический холод отправится южнее, в том числе и на Урал, считает метеоролог Алексей Пулин.

Причина — объединение антициклона с антициклоном, который ранее проходил над Казахстаном. Холодная температура, как полагает синоптик, начнется уже в вечернее время 21 апреля.

А с 24 по 26 апреля по ночам прогнозируется от 0 до -1 градуса, днем — не более +10 градусов.

Ранее сообщалось, что мокрый снег ожидается в Нижнем Тагиле на рабочей неделе в конце апреля. А на ближайших выходных прогнозируются сильные дожди.

#Дарья Сорокина#Свердловская область#Погода#Похолодание#Теплая погода#Окружающая среда#Пасмурная погода#Екатеринбург#Антициклон#Прохладная погода
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