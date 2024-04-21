«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Судя по фотографиям, сделанных читательницей редакции TagilCity.ru, ходить по мосту опасно. Плиты на нем разошлись в разные стороны. Людям, гуляющим в парке, приходится с осторожностью преодолевать конструкцию.
Мост сломан уже давно. В прошлом году еще было как-то сносно, а в этом уже совсем прогнулся. Того и гляди рухнет, — пояснила жительница Тагилстроя Екатерина.
А весной 2022 года неизвестные вандалы похитили ограждение с этого моста. Злоумышленники увезли с собой несколько пролетов, но тогда их оперативно восстановили.