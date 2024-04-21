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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

«Того и гляди рухнет»: мост просел в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

21 апреля 2024, 12:59
Фото: tagilcity.ru
Жители Нижнего Тагила обеспокоены состоянием моста в парке Металлургов. Конструкция сломалась снизу и уже просела.

Судя по фотографиям, сделанных читательницей редакции TagilCity.ru, ходить по мосту опасно. Плиты на нем разошлись в разные стороны. Людям, гуляющим в парке, приходится с осторожностью преодолевать конструкцию.

Мост сломан уже давно. В прошлом году еще было как-то сносно, а в этом уже совсем прогнулся. Того и гляди рухнет, — пояснила жительница Тагилстроя Екатерина.

А весной 2022 года неизвестные вандалы похитили ограждение с этого моста. Злоумышленники увезли с собой несколько пролетов, но тогда их оперативно восстановили.

Рухнувшее ограждение в парке Металлургов в Нижнем Тагиле ставят на место
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Мост#Жалобы#Разрушение#Екатеринбург#Парк Металлургов
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