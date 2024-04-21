В Екатеринбурге водитель «Газели» устроил ДТП и сбежал

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Так, водитель влетел в иномарку Hyundai на перекрестке и покинул место происшествия. За рулем Hyundai был 40-летний мужчина, отметили в региональном ГИБДД. Он пострадал и был госпитализирован.
Водителю, устроившему аварию и сбежавшему, рекомендовали самостоятельно прийти в полицию. Его разыскивают. Ему грозит как минимум лишение прав.
Ранее сообщалось, что 12-летняя велосипедистка врезалась в автомобиль в Нижнем Тагиле. Предварительно известно, что в ДТП виновата сама девочка.