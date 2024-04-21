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В Екатеринбурге водитель «Газели» устроил ДТП и сбежал

В Екатеринбурге водитель «Газели» устроил ДТП и сбежал

21 апреля 2024, 09:55
Фото: 1MI
В Солнечном в Екатеринбурге водитель «Газели» попал в ДТП, после чего сбежал. Авария произошла на Лучистой, 2.

Так, водитель влетел в иномарку Hyundai на перекрестке и покинул место происшествия. За рулем Hyundai был 40-летний мужчина, отметили в региональном ГИБДД. Он пострадал и был госпитализирован.

Водителю, устроившему аварию и сбежавшему, рекомендовали самостоятельно прийти в полицию. Его разыскивают. Ему грозит как минимум лишение прав.

Ранее сообщалось, что 12-летняя велосипедистка врезалась в автомобиль в Нижнем Тагиле. Предварительно известно, что в ДТП виновата сама девочка.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Полиция#Лишение прав#Газель#Солнечный#Hyundai#18+#Екатеринбург#Авария
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